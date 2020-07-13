孫芸芸公開性感招數　勤保養還要戴上這個

▲黑色香奈兒涼鞋是孫芸芸的百搭款。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

夏天穿涼鞋最怕醜腳丫現形，名媛孫芸芸曾表示除了定期美甲，每次出門一定替足部擦上乳液保濕，連腳趾頭都不放過，她認為：「不乾乾也是一種禮貌。」至於怎麼穿得好看，除了一雙美鞋，她一年四季都搭配腳鍊，「因為很性感」！

▲孫芸芸穿24,000元DIOR D-CLUB 涼鞋，搭配自己設計的同名品牌腳鍊。

孫芸芸自信po上她腳穿24,000元DIOR D-CLUB 涼鞋的近照，秀出她勤於足部保養的成果，她同時在左右腳各搭配1或2條細緻腳鍊，全出自她的同名品牌YUN YUN SUN的設計，但有網友表示戴腳鍊很不舒服，她回應：「扣鬆一點就不會有這個問題了，因為走路的時候腳會用力，腳背起來的時候腳鍊會卡在腳踝。」

▲孫芸芸戴的YUN YUN SUN腳鍊，7,880元。



至於涼鞋該怎麼挑，孫芸芸明顯選擇偏愛百搭的黑色款，且是平日好步行的平底設計，她擁有多雙黑色香奈兒（CHANEL）涼鞋，新歡則是DIOR D-CLUB 涼鞋，黑色小牛皮鞋面上呈現CD標誌，展現休閒而優雅的風格，配上她的紅色腳指甲油更醒目了。

▲孫芸芸穿白襪搭香奈兒涼鞋。

►孫芸芸搶先拿到「未上市機車包」！ 下衣失蹤露腿根超逼人

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招