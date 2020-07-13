BLACKPINK「紫色月亮裝」後台照齊發　香肩、螞蟻腰、美腿全都露

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@blackpinkofficial、@sooyaaa__、@lalalalisa_m、@roses_are_rosie、@jennierubyjane

韓重量級女團BLACKPINK在新曲《How You Like That》發布後，開始進入如火如荼的打歌階段，頻繁的出演畫面讓粉絲們大飽眼福，且每一場的舞台造型都能成為網路熱話，上個週末BLACKPINK登上歌唱直播節目《人氣歌謠》演出，4名成員都穿上了「紫色月亮裝」，各個性感指數破表！

BLACKPINK本次登台《人氣歌謠》全體以黑X紫色的視覺亮相，「紫色月亮」元素佈滿每個人的服裝，此滿版的彎月設計，是來自於Marine Serre的經典LOGO，搶眼又有記憶點，堪稱BLACKPINK近期最時尚的舞台裝，成員們在演出後也在個人IG上貼出滿滿的後台照，宛如時尚大片。

「人間香奈兒」Jennie以荷葉邊造型Crop Top搭配紫色迷你裙來營造小野馬女人味，罩上緊身黑色網紗，若隱若現的透膚效果又讓性感更上一層樓。

▲Jennie。



「人間芭比」Lisa同樣穿上了緊身黑底短板上衣，外罩黑色胸衣，延續一貫的個性帥氣，大方展露毫無贅肉的螞蟻腰與纖細四肢，也讓令全球都驚豔的舞姿一覽無遺。

▲Lisa。



Jisoo則是將紫色單品運用在上身，破損風的紫色牛仔背心、黑色皮革短熱褲，搭配半指手套與鍊帶的綴飾，頗有叛逆的龐克風格，頭上的黑色彎月LOGO頭帶，也已成為搶手單品。

▲Jisoo。



YSL寵兒Rose散發夢幻紫偏光的極淺銀髮可說是四人中最搶眼的，服裝上則選擇把一雙大長腿用工裝風格寬鬆工作褲給覆蓋著，平口小可愛讓肩頸線條全都露，展現性感ＸBoyish的混搭造型。

▲Rose。



▲看看影片中服裝搭配舞蹈的效果更是讓人驚艷！



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