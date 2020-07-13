秦嵐洩白皙腿根演繹「高級藍」洋裝　溫柔雙眸宛如富察皇后

▲秦嵐穿著VALENTINO BLUEGRACE 系列洋裝，散發古典韻味仿佛回到《延禧攻略》富察皇后。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星秦嵐恬淡氣質深受粉絲喜愛，日前她演繹2020年秋季系列的VALENTINO BLUGRACE系列單品，宛如陶瓷花紋一般的色澤注入裙裝中，古典之餘散發女人味，整體造型仿佛穿越回《延禧攻略》中富察皇后一般，讓外界驚艷。

▲秦嵐換上海軍藍色花紋洋裝，露出白皙腿根 。（圖／品牌提供）

秦嵐日前在大陸節目中以一身VALENTINO 2020秋季BLUGRACE珠飾刺繡洋裝登場，俐落剪裁彰顯女性幹練，翻領以及蓬袖則為造型增添視覺效果，最大亮點就屬潔白的衣著上遍佈了不規則的海軍藍色花紋，遠觀宛如青花瓷相當典雅。秦嵐也畫龍點睛加入了白色腰封點綴，順勢露出白皙腿根，在鏡頭下好似回到了「富察皇后」的模樣。

▲創意總監 Pierpaolo Piccioli 打造全新VALENTINO BLUEGRACE，KOL李函也運用長靴演繹單品 。（圖／品牌提供）

換一身造型，秦嵐再以印花洋裝亮相，宛如液態絲綢般的質地帶出女人味，在她演繹下再適合不過。此系列向荷蘭著名的代爾夫特 （Delft）藍陶擷取靈感，透過創意總監Pierpaolo Piccioli以全新手法打造，可以看到60和70年代的花卉及幾何印花貫穿整個系列，經典陶瓷花紋在白色背景上以清新的藍色單一花束或重複碎花圖案體現，再以酒紅色、紅色和黑色細節點綴其中，遊走於典雅與美艷之間。KOL李函也巧妙搭配長靴帥氣演繹單品，雖與秦嵐穿著同系列服飾，卻傳遞截然不同美感。

▲40歲女星秦嵐造型多變， Alexander Wang黑色短裙也難不倒。（圖／翻攝自秦嵐微博）

其實40歲女星秦嵐造型十分多變，也不避諱展露姣好身材。轉換風格，秦嵐運用Alexander Wang黑色短裙搭配Giuseppe Zanotti 蝴蝶結高跟鞋出鏡，逆齡狀態讓粉絲驚艷。特別是衣著採用細肩帶和U型領口相佐，襯托秦嵐纖瘦鎖骨，視線向下看，筆直美腿也無可挑剔，使得粉絲直呼：「完全逆齡」、「富察皇后藏太久了。」

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