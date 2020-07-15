fb ig video ETtoday search mobile

極限量「皮卡丘帽子」有錢也買不到！圓萌立體頭型　翻開內層還是寶可夢圖鑑

>

編輯／Emily　圖／翻攝自ca4la.com、takaratomymall.jp

《精靈寶可夢》擁有超高人氣，相關周邊出個不停，這次和日本帽子品牌CA4LA合作推出聯名系列，其中有一頂「皮卡丘帽子」又讓粉絲們暴動，它完全仿造皮卡丘頭型製作，將一雙長長的耳朵、可愛的五官神還原，戴在頭上直接化身「人間皮卡丘」！

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

CA4LA推出的「皮卡丘帽子」完全以皮卡丘頭部造型製作，立體的長耳朵配上精緻五官，做工非常仔細，表面使用毛氈材質，呈現出皮卡丘的柔軟觸感，內層則鋪上《精靈寶可夢》印花圖案布料，這款帽子是由CA4LA工廠裡的工匠手工打造，非常費工，因此只限量50頂，售價55,000日圓（約台幣15,132元），數量稀少有錢也很難買到，開放預訂後馬上售罄了。

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

雖然買不到「皮卡丘帽子」，但這系列聯名還有推出多款棒球帽和漁夫帽，7月22日會在日本開賣。第一種花色是和皮卡丘帽子內裡一樣的《精靈寶可夢》印花圖案，上面集結眾多寶可夢，顏色鮮豔豐富。

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

▲棒球帽售價9,460日圓（約台幣2,602元）、漁夫帽售價10,340日圓（約台幣2,845元）。

第二種是全黃和全黑的素色帽子，正面繡上皮卡丘剪影，背面則是閃電尾巴圖示，小巧的圖案低調可愛，非常百搭。

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

▲棒球帽售價8,800日圓（約台幣2,421元）、漁夫帽售價9,350日圓（約台幣2,572元）。

第三種是黑、白素色帽子，但上面可以用魔鬼氈黏上皮卡丘、水箭龜、小火龍、妙蛙種子這幾隻寶可夢，能依個人喜好選擇黏貼位置，做出獨特造型。

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

▲棒球帽售價11,880日圓（約台幣3,268元）、漁夫帽售價12,650日圓（約台幣3,480元）。

喜歡皮卡丘的話，日本玩具公司TAKARA TOMY有推出一款超萌皮卡丘玩具，以「皮卡丘大量發生中」活動的大型皮卡丘布偶裝造型製作，做出迷你版會動的皮卡丘公仔，當你叫它時，它會搖搖擺擺的朝你晃過來，還會發出「pika」叫聲、搖動雙手，甚至還會生氣、發光、唱歌，可愛模樣也太療癒，讓粉絲好想擁有。這款售價3,850日圓（約台幣1,060元），日本8月1日開賣。

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）

▲皮卡丘帽子。（圖／翻攝自ca4la.com）
 

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

►日本小香奈兒聯名寶可夢！皮卡丘、伊布同色系相機包　背著走可愛翻倍

關鍵字：

皮卡丘, 寶可夢, 精靈寶可夢, Pokémon, 帽子, 頭套
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸

蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸

王俊凱與溫昇豪「差22歲」都愛花襯衫！龍蝦、幽浮圖樣帥氣又減齡

王俊凱與溫昇豪「差22歲」都愛花襯衫！龍蝦、幽浮圖樣帥氣又減齡

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回 安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺 超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老 穿比基尼背上爆「大膿痘」超NG！1招避免噁心痘痘來亂 全智賢「亂髮」登封臉被遮一半　網卻大讚：女王氣場擋不住！ 丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門 今夏夯鞋「三倍券優惠」懶人包出爐！FILA打7折、馬汀3千元穿回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面