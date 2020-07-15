極限量「皮卡丘帽子」有錢也買不到！圓萌立體頭型　翻開內層還是寶可夢圖鑑

編輯／Emily 圖／翻攝自ca4la.com、takaratomymall.jp

《精靈寶可夢》擁有超高人氣，相關周邊出個不停，這次和日本帽子品牌CA4LA合作推出聯名系列，其中有一頂「皮卡丘帽子」又讓粉絲們暴動，它完全仿造皮卡丘頭型製作，將一雙長長的耳朵、可愛的五官神還原，戴在頭上直接化身「人間皮卡丘」！

CA4LA推出的「皮卡丘帽子」完全以皮卡丘頭部造型製作，立體的長耳朵配上精緻五官，做工非常仔細，表面使用毛氈材質，呈現出皮卡丘的柔軟觸感，內層則鋪上《精靈寶可夢》印花圖案布料，這款帽子是由CA4LA工廠裡的工匠手工打造，非常費工，因此只限量50頂，售價55,000日圓（約台幣15,132元），數量稀少有錢也很難買到，開放預訂後馬上售罄了。

雖然買不到「皮卡丘帽子」，但這系列聯名還有推出多款棒球帽和漁夫帽，7月22日會在日本開賣。第一種花色是和皮卡丘帽子內裡一樣的《精靈寶可夢》印花圖案，上面集結眾多寶可夢，顏色鮮豔豐富。

▲棒球帽售價9,460日圓（約台幣2,602元）、漁夫帽售價10,340日圓（約台幣2,845元）。

第二種是全黃和全黑的素色帽子，正面繡上皮卡丘剪影，背面則是閃電尾巴圖示，小巧的圖案低調可愛，非常百搭。

▲棒球帽售價8,800日圓（約台幣2,421元）、漁夫帽售價9,350日圓（約台幣2,572元）。

第三種是黑、白素色帽子，但上面可以用魔鬼氈黏上皮卡丘、水箭龜、小火龍、妙蛙種子這幾隻寶可夢，能依個人喜好選擇黏貼位置，做出獨特造型。

▲棒球帽售價11,880日圓（約台幣3,268元）、漁夫帽售價12,650日圓（約台幣3,480元）。

喜歡皮卡丘的話，日本玩具公司TAKARA TOMY有推出一款超萌皮卡丘玩具，以「皮卡丘大量發生中」活動的大型皮卡丘布偶裝造型製作，做出迷你版會動的皮卡丘公仔，當你叫它時，它會搖搖擺擺的朝你晃過來，還會發出「pika」叫聲、搖動雙手，甚至還會生氣、發光、唱歌，可愛模樣也太療癒，讓粉絲好想擁有。這款售價3,850日圓（約台幣1,060元），日本8月1日開賣。





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