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Hublot粉紅錶殼不甜膩　鋁質鑄造輕盈、耐刮更加分

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▲▼Hublot 。（圖／公關照）

▲蔡詩芸穿粉色褲裝搭配Hublot Big Bang千禧粉腕錶，651,000元。（圖／Hublot提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

研發嶄新材質聞名的Hublot（宇舶錶）再次獻上驚喜，攜手品牌大使Lapo Elkann與其設計工作室Garage Italia，打造Big Bang千禧粉腕錶，採用錶界首見透過陽極氧化處理的鋁質鑄造錶殼，具輕盈、耐刮、抗衝擊特色，經過緞面拋光展現不甜膩的粉色，男、女都能駕馭，限量200只。

▲▼Hublot 。（圖／公關照）▲▼Hublot 。（圖／公關照）

▲Hublot Big Bang千禧粉腕錶備有兩款錶帶，一款由粉紅橡膠製成（左），另一款由Velcro魔鬼氈與PES針織物料組合而成。

為呼應錶殼獨特色澤，Hublot Big Bang千禧粉腕錶均搭配粉紅錶帶，一款式搭配鈦金屬外鍍粉色氧化鋁折疊錶扣的橡膠錶帶，透過專利One Click單鍵快拆裝置可輕鬆換上由Velcro魔鬼氈與PES針織物料組合而成的粉色錶帶；面盤則是品牌標誌性的鏤空設計，可隨時欣賞Unico自動上鍊計時機芯。

▲▼ Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Tradition系列7038女士腕錶，1,282,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

▲▼ Breguet 。（圖／公關照）
▲寶璣505SR型機芯的金質自動盤飾有機刻雕花玫瑰花圖案，呼應面盤上的發條盒裝飾。

面盤顯露機芯結構特別吸睛，另一經典作為寶璣（Breguet）Tradition系列，靈感即來自懷錶結構，新款7038女錶的大溪地珍珠母貝偏心錶盤下方，呈現玫瑰雕花圖案發條盒，兩側各式擺輪游絲與「pare-chute」降落傘式避震裝置，向來予人剛硬形象的機件在此都成為華美裝飾，配上鑲鑽錶圈與亮眼的橘色皮革錶帶，女人味十足。

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關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, Breguet, 寶璣
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