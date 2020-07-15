徐睿知「奶茶唇」比鮮豔色更撩！特搜6支同款　溫柔顯白不挑膚

韓劇《雖然是精神病但沒關係》熱播，女主角徐睿知「甜裸奶茶唇」超撩，難怪金秀賢整個又害羞又傻眼！化妝師之前也公開過徐睿知劇中唇膏的使用色，今天就再加碼特搜同款「甜裸奶茶唇」推薦！

徐睿知奶茶裸唇推薦1：M.A.C 時尚專業唇膏 #Velvet Teddy焦糖奶茶裸，NT$750

M.A.C的唇膏選色相當多元，這款#Velvet Teddy是彩妝圈鼎鼎大名的焦糖奶茶色，非常溫柔顯白，一點也沒有病氣感，而且對於黃皮來說算是相當友好，不用擔心會反黑！

徐睿知奶茶裸唇推薦2：YSL 初吻茶奶昔 奢華緞面漆光唇釉 #432焦糖肉桂，NT$1,300

YSL經典的黑管唇釉，在今年推出初吻茶奶昔系列新色，其中#432焦糖肉桂是一款人人都適合、不挑膚的焦糖奶茶色調，偏奶茶棕的色調可以修飾暗黃的肌膚，非常顯溫柔氣質。

徐睿知奶茶裸唇推薦3：GUCCI 絨霧唇膏 #201，NT$1,300

奢華的GUCCI金管唇膏推出三種不同質地，其中絨霧唇膏妝感是非常漂亮的霧面，但是奶霜狀的質地上唇滑順、不卡皮，#201是絕美飽和的奶茶棕色調，不管是濃妝、淡妝都可以搭配，日常百搭不突兀。

徐睿知奶茶裸唇推薦4：BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 #BUFF 榛果奶茶，NT$1,060

BOBBI BROWN今年7月精選10款最齊全的奶茶可可色系，打造亞洲膚色也都能駕馭、顯氣質襯膚色的迷戀輕吻唇膏，#BUFF 榛果奶茶是很溫柔的奶茶色，超級顯嫩、輕盈質地不咬唇，賦予雙唇柔美微霧的薄紗染唇效果。

徐睿知奶茶裸唇推薦5：NARS 鏡面光唇釉 #Playin' Around，NT$1,000

NARS在5月推出新的鏡面漆光唇釉，外包裝換成銀色鏡面、充滿簡約時尚感，#Playin' Around是非常嫩的蜜桃奶茶色，上唇顯嫩顯溫柔，鏡面光澤質地一擦就有豐唇效果，讓雙唇看起來更加潤澤飽滿。

徐睿知奶茶裸唇推薦6：DIOR迪奧 癮誘幸運星唇膏 #620，NT$1,300

DIOR推出全新的幸運星唇膏，內圈滿注金燦星光粒子，讓雙唇更加耀眼，蜂蠟、蘆薈萃取的滑順潤澤質地，24小時補水保濕，根本就是用擦的唇膜！這款#620是不挑膚色的肉桂奶茶色調，對亞洲膚色來說相當好駕馭，不僅顯白、還可以顯氣色，素顏擦也不突兀。

文／美人圈 圖／翻攝自tvN《雖然是精神病但沒關係》、BOBBI BROWN、IG@maccosmeticstaiwan、小紅書@舌灿桃花、@一只冰可乐、@二金Kim

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