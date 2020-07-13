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日本推隨身「口袋冷氣」圓了現代人的夢！「穿」在身上就能降溫

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編輯／JJ　圖／翻攝自SONY官網

全球暖化的影響不可小覷，夏季最高溫一年比一年高，不只是在台灣，就連緯度較高的日本都市地區，氣溫也動輒飆破35度，白天根本無法在室外走動超過5分鐘。日本近期便出現了一款「口袋冷氣」，達成了人類「想把冷氣帶出門」的願望，只要「穿」在身上就能感受陣陣涼意，神奇的發明瞬間吸引關注！

▲Sony隨身小冷氣 。（圖／翻攝自Sony官網）

原來這台可隨身攜帶的「口袋冷氣」是由日本SONY所研發推出的產品「Reon Pocket」，原先是為了東京奧運而從去年開始募資研發，雖然如今東京奧運延期，SONY依然決定如期推出，於7月開始正式啟售。

▲Sony隨身小冷氣 。（圖／翻攝自Sony官網）

▲Sony隨身小冷氣 。（圖／翻攝自Sony官網）

這台「Reon Pocket」的外型十分小巧，如同女生的手掌大小，重量僅89公克，採用USB充電的模式，可持續使用2～3小時，放在衣服口袋或是手持都可以，也可以搭配專屬的內著系列，放在於後頸處特別縫製的小口袋中，就能直接「穿」在身上使用了。

▲Sony隨身小冷氣 。（圖／翻攝自Sony官網）

▲Sony隨身小冷氣 。（圖／翻攝自Sony官網）

Reon Pocket的操作非常簡單，只要下載APP從手機上操作即可，有分為COLD／WARM兩種模式，支援攝氏5～40度的調節，所以不只是能在夏天當作隨身小冷氣，冬天時也同時是個隨身暖爐，功能超強大。官方網站售價（含稅）為13,000日圓（約NT＄3,600），是不是相當吸引人呢？

▲Sony隨身小冷氣 。（圖／翻攝自Sony官網）

▲Sony隨身小冷氣 。（圖／翻攝自Sony官網）

早先日本其實也出現過各式的夏日降溫小物，像是掛頸風扇、手持風扇⋯⋯尤其是以下這個頸部空調機，更是讓人驚艷的發明，只不過要是真的把它戴上街，可能還是需要一些勇氣，而SONY今年推出的Reon Pocket，便做到了隱形的效果，外型也小巧美觀。

▲日本頸部空調。（圖／翻攝自推特）

▲頸部空調機（圖／翻攝自Twitter@reamono1F）

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關鍵字：

日本, 冷氣, 口袋冷氣, 隨身冷氣, 空調, SONY, Reon Pocket
fashion.net

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