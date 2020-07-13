fb ig video ETtoday search mobile

貝克漢準兒媳閃耀600萬訂婚鑽戒　穿貝嫂設計的黃洋裝討歡心

>

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝brooklynbeckham IG）

▲布魯克林（左）向妮可拉珮茲求婚成功，妮可拉穿著準婆婆維多利亞貝克漢設計的黃色洋裝。（圖／翻攝brooklynbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

上周末貝克漢（David Beckham）家的喜事洗事洗版各大媒體，他的21歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）宣布向曾演出《變形金剛4：絕跡重生》的女星妮可拉珮茲（Nicola Peltz）求婚成功，預計明年舉辦婚禮。布魯克林近2日頻頻於IG動態分享甜蜜照，當中一張妮可拉逗狗兒的照片，洩露了約5克拉的祖母綠型切割的求婚鑽戒，推估價值逾600萬元台幣。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝brooklynbeckham IG）

▲妮可拉珮茲和狗玩，洩露了約5克拉的祖母綠型切割求婚鑽戒。

妮可拉珮茲是身家約500億元的投資公司老闆尼爾森拉珮茲（Nelson Peltz）的掌上明珠，外媒推估他的身價是貝克漢一家的4倍，因此小倆口婚禮規模備成為焦點。目前妮可拉仍沉浸在被求婚的甜蜜中，時時都戴著布魯克林獻上的祖母綠型切割求婚鑽戒放閃，其窄版戒環密鑲美鑽，是一款經典且有個性的設計，而絕美求婚照中，她穿未來婆婆維多利亞貝克漢設計的黃色洋裝，漂亮又替品牌宣傳，難怪貝克漢一家張開雙臂歡迎她。

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／達志影像／美聯社）

▲維多利亞貝克漢也是祖母綠型切割讚戒的愛好者。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝brooklynbeckham IG）
▲1998年貝克漢獻上當時約255萬元的3克拉馬眼鑽戒套牢維多利亞。（圖／翻攝brooklynbeckham IG）

回顧1998年貝克漢向維多利亞求婚時，送上當時約255萬元的3克拉馬眼鑽戒，結婚21年來，維多利亞的鑽戒大升級，一枚比一顆厲害，當中包括多枚祖母綠型切割鑽戒；而去年3月紐約洋基隊退役球星A-Rod 3月在巴哈馬群島，向「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，JLo）下跪求婚，則端出15克拉祖母綠型切割巨鑽，可見求婚戒不見得只能選保守的圓鑽，不妨打探準新娘的喜好選擇真正心儀的款式。

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）

▲A-Rod去年在巴哈馬群島，向珍妮佛羅培茲獻上15克拉祖母綠型切割鑽戒下跪求婚。（圖／翻攝jlo IG）
 

關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 布魯克林, 妮可拉珮茲
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸公開性感招數　勤保養還要戴上這個

孫芸芸公開性感招數　勤保養還要戴上這個

貝克漢千金哈珀9歲生日　羅密歐套妹妹照片T恤獻祝福

貝克漢千金哈珀9歲生日　羅密歐套妹妹照片T恤獻祝福

貝克漢千金哈珀9歲生日　羅密歐套妹妹照片T恤獻祝福

貝克漢千金哈珀9歲生日　羅密歐套妹妹照片T恤獻祝福

水晶封住「世上最輕固體」隨服裝變色　Boucheron項鍊捕捉幻變天空好療癒 柯佳嬿「拒穿繽紛服裝」原因曝光！熱愛寶格麗相機包　大讚CP值破表 王建民秀CITIZEN錶超緊張　惡補pose轉戰時尚圈 劉嘉玲豪邁抬腿秀Dior夯鞋　姿勢醜爆忘了女星形象 LV翻玩字母珠寶　串鎖鍊、變顛倒男女都能駕馭 李晶晶性感出航曬成龍蝦　靠這一罐變水嫩 38歲凱特綁馬尾秒變學生妹　穿2萬藍洋裝與威廉王子搭成情侶裝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面