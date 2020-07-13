貝克漢準兒媳閃耀600萬訂婚鑽戒　穿貝嫂設計的黃洋裝討歡心

▲布魯克林（左）向妮可拉珮茲求婚成功，妮可拉穿著準婆婆維多利亞貝克漢設計的黃色洋裝。（圖／翻攝brooklynbeckham IG）



記者陳雅韻／台北報導

上周末貝克漢（David Beckham）家的喜事洗事洗版各大媒體，他的21歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）宣布向曾演出《變形金剛4：絕跡重生》的女星妮可拉珮茲（Nicola Peltz）求婚成功，預計明年舉辦婚禮。布魯克林近2日頻頻於IG動態分享甜蜜照，當中一張妮可拉逗狗兒的照片，洩露了約5克拉的祖母綠型切割的求婚鑽戒，推估價值逾600萬元台幣。

▲妮可拉珮茲和狗玩，洩露了約5克拉的祖母綠型切割求婚鑽戒。

妮可拉珮茲是身家約500億元的投資公司老闆尼爾森拉珮茲（Nelson Peltz）的掌上明珠，外媒推估他的身價是貝克漢一家的4倍，因此小倆口婚禮規模備成為焦點。目前妮可拉仍沉浸在被求婚的甜蜜中，時時都戴著布魯克林獻上的祖母綠型切割求婚鑽戒放閃，其窄版戒環密鑲美鑽，是一款經典且有個性的設計，而絕美求婚照中，她穿未來婆婆維多利亞貝克漢設計的黃色洋裝，漂亮又替品牌宣傳，難怪貝克漢一家張開雙臂歡迎她。

▲維多利亞貝克漢也是祖母綠型切割讚戒的愛好者。（圖／達志影像／美聯社）



▲1998年貝克漢獻上當時約255萬元的3克拉馬眼鑽戒套牢維多利亞。（圖／翻攝brooklynbeckham IG）

回顧1998年貝克漢向維多利亞求婚時，送上當時約255萬元的3克拉馬眼鑽戒，結婚21年來，維多利亞的鑽戒大升級，一枚比一顆厲害，當中包括多枚祖母綠型切割鑽戒；而去年3月紐約洋基隊退役球星A-Rod 3月在巴哈馬群島，向「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，JLo）下跪求婚，則端出15克拉祖母綠型切割巨鑽，可見求婚戒不見得只能選保守的圓鑽，不妨打探準新娘的喜好選擇真正心儀的款式。

▲A-Rod去年在巴哈馬群島，向珍妮佛羅培茲獻上15克拉祖母綠型切割鑽戒下跪求婚。（圖／翻攝jlo IG）

