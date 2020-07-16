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徐睿知「公主捲」唯美又霸氣！5造型搭配瀏海、編髮　修飾出精緻小臉

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《雖然是精神病但沒關係》中徐睿知的每一套造型都超級精緻，而她在劇中更是常常頂著很唯美又霸氣的「公主捲」出場～完全是2020流行髮型預感！以下就公開髮型師分析這種唯美捲度適合的臉型，讓你跟著徐睿知燙捲也不出錯！

▲徐睿知公主捲。（圖／美人圈）

徐睿知捲髮造型1：公主捲Ｘ公主頭

▲徐睿知公主捲。（圖／美人圈）

第一款捲髮就是劇中最經典的公主頭造型！這款髮型非常適合臉比較圓、臉部稜角明顯的方臉人～因為公主頭的造型能拉長臉部整體視覺長度，讓臉型更顯瘦～而且搭配上公主捲會讓整體臉型更加柔和，不只瘦小臉，氣質也更溫柔、優雅！

徐睿知捲髮造型2：法式盤髮ＸS形長瀏海

▲徐睿知公主捲。（圖／美人圈）

第二款髮型就是法式盤髮！法式盤髮其實就是所謂的空姐包頭～因為看起來非常典雅又正式，還能修飾頭型，所以很適合扁頭人、側面臉型不夠立體的女孩！這款盤髮跟一般包頭不太一樣，頭髮整體呈現長形，除了從正面看有拉長臉形的效果，還能從360度修飾顱頂形狀～徐睿知更是搭配上很有修飾度的S型長劉海，能夠柔化臉型邊緣，搭配上有氣勢的服裝，整體雖然霸氣卻不失女人味！

徐睿知捲髮造型3：中分公主捲

▲徐睿知公主捲。（圖／美人圈）

這款髮型就是最正宗的公主捲！燙完真的超級仙啊～很多圓肉臉女孩可能會擔心中分很顯臉大，但是搭配上公主捲的捲度，反而更能修飾臉型，讓整體臉部帶有很嬌媚的柔美，加上過肩的長度也有拉長臉型的效果，如果想要更有亮點，可以向徐睿知一樣搭配上垂墜式的耳環，再將頭髮勾到耳後就會超吸睛！

徐睿知捲髮造型4：三股辮Ｘ三七分瀏海

▲徐睿知公主捲。（圖／美人圈）

這款造型既甜美但又不失個性感，超級適合劇中的高文英形象～這款髮型雖然可甜可鹽，不過如果瀏海沒有搭配好，其實超容易顯臉大！建議可以像徐睿知一樣，以三七分瀏海修飾臉型，也能增加整體頭頂的蓬鬆度，綁完三股辮之後，將每一股辮子都稍微抓澎，帶點凌亂的髮絲會更加自然，在不經意中就可以電到人！

徐睿知捲髮造型5：S形捲Ｘ三七分瀏海

▲徐睿知公主捲。（圖／美人圈）

徐睿知在劇中的捲髮造型幾乎都是以電棒捲捲出來的，如果是手殘黨或是早上需要趕上班、趕早八的女孩，就可以嘗試這款髮型！這款髮型一樣有修飾臉型的效果，尤其適合額角比較寬的到三角形臉、高額頭人～除了蓬鬆的三七分瀏海，髮尾以電棒捲出一圈S形捲，長髮看起來就不會那麼厚重又很甜美～

文／美人圈　圖／翻攝自tvN《雖然是精神病但沒關係》

【延伸閱讀】

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知同款包&飾品盤點！奶白馬鞍包美炸，耳環墨鏡瘦臉心機

髮型師判斷「臉型是否適合剪短髮」TIPS公開！加碼好整理短髮髮型推薦～

髮型師「圓肉臉&方臉」髮型指南！想剪短從臉型分析下手，選對髮型肉餅臉也可以變小V臉(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 髮型, 臉型, 公主捲, 捲髮, 瀏海
fashion.net

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