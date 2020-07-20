10分鐘練出腹肌！24歲健身女神Pamela Reif馬甲線超美　在家看影片就能學

▲德國健身女神Pamela Reif，身材令人稱羨。（圖／翻攝Pamela Reif IG，以下同）

實習記者蕭瑀亭 / 綜合報導



不喜歡上健身房又對減肥跟雕塑身材有興趣的健身小白們，看YouTube做運動是最簡單容易的方式，運動影片成千上萬，不知道從哪裡下手，一定要來認識有400萬人訂閱的德國健身女神Pamela Reif。

▲Pamela Reif在網路上聲量很高。

年僅24歲的Pamela Reif不單單只是一位網路健身教練，她還是德國的高材生，而會踏入線上健身教練這一塊，是因為Pamela一開始在網上分享她的健身過程和成果，漸漸吸引了很多粉絲，許多女孩也會紛紛私訊Pamela詢問一些關於她健身和日常飲食的細節，於是Pamela就走上了健身教練之路。

目前Pamela在Instagram上坐擁600多萬粉絲，更在23歲時就登上了《富比士》雜誌封面，被外媒評價為「德國最具有影響力的人物之一」，在YouTube的頻道有超過400萬人訂閱，影片點閱率也都是千萬起跳，其中最有名的就是她的腹肌訓練影片，長度只有10分鐘，卻幫助了許多女生得到夢想的漂亮腹肌。

她的燃脂訓練影片雖然長度不長，可是動作到位、標準的話，強度還是很大的，非常適合剛開始踏入健身領域的健身小白，和不喜歡去健身房的朋友。也因為影片中的訓練都不需要器材，所以可以簡單上手，隨時隨地想訓練就可以，需要的只是你和你的意志力！而想要加強訓練強度，也可以自備負重跟彈力帶。

在 Instagram 查看這則貼文 Pamela Reif（@pamela_rf）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 29 日 上午 11:52 張貼

在Pamela的事業王國裡，除了她定時上傳的訓練影片和在社群上與粉絲的互動之外，Pamela也出了健身食譜，幫助更多人達成健身目標。所謂「三分練七分吃」，Pamela在健身道路上也遇過瓶頸和滞怠期，所以她清楚飲食的重要性。除了出書以外，Pamela更時常與運動品牌聯名，比如前陣子和Puma的聯名，日前也推出了自營品牌。

在 Instagram 查看這則貼文 Pamela Reif（@pamela_rf）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 18 日 上午 9:06 張貼

趕緊來看看這些推薦的入門影片：

「10分鐘 六塊腹肌」



「10分鐘 翹臀運動」



「10分鐘 手臂與核心運動」

以上都很適合想隨時跟著一個線上教練運動的新手們，只要每天願意撥出滑手機或看電視的10分鐘，不用任何器材就可以開始健身之路了，在忙碌的生活中抽出空閒去運動、調整自己，可以更自信又健康的生活。