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好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

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當幸福報到時，沈浸在愛情的人臉上有光、春風滿面，整個人呈現飄飄然的狀態，而腦海中都是另一半的身影，12星座中誰只要一戀愛就會變ㄎ一ㄤ的星座Top3大公開！

TOP3 處女座

絕大部分的土象星座人戀愛前後的差異不太大，畢竟穩如磐石的他們就算是面對世界末日前夕，都還是會照表正常上班工作，愛情對他們來說就像找工作一樣只是一種吃之有味棄之可惜但又不可缺，人人需要一盤的食物（笑）～然而處女座和其它土象人比還是有明顯的不同，算是金牛、摩羯的更加強版本！

戀愛時大腦會呈現一種間歇型的斷線狀態，過去條理分明邏輯清楚記憶力好比電腦的他們，此時會忘東忘西、偶而魂不守舍而出槌，完全沒有往日的犀利幹練，好處是平常挑三撿四、雞蛋裡挑骨頭的他們，戀愛時會變成可愛的三好：好溝通，好相處，好溫柔，如果你正被處女座主管盯得滿頭包，那麼只要設法讓他墜入愛情海，你的未來就會走向康莊大道！

TOP2　牡羊座、射手座

排行亞軍的星座則是火象的羊座和射手，事實上這兩星座不管戀不戀愛，天生就有自帶傻勁的特質，有些人工作壓力大或太窮太富有也會很ㄎ一ㄤ行徑出現，戀愛只是其中的一種。羊座只要陷入愛河，就會像是路邊酩酊大醉的醉漢，哭哭笑笑、喃喃自語，讓人完全搞不清楚他到底是瘋了還是起肖！

射手座起肖程度比較沒有羊座這麼狂妄明顯，但男射手很可能會浪漫衝腦刷卡買下巨額名牌包送情人，女射手荷爾蒙爆發時，動不動害羞臉紅陷入幻象之中發傻，或是社群網站每天曬恩愛，大膽的行徑會讓人嘆為觀止。

TOP1　雙魚座、天蠍座

雙魚、天蠍這兩個星座，內心柔情似水故曰水相人，平時說話表現還算正常，但只要陷入戀愛狀態，就像變了個人一樣，與其說他們「一戀愛就會變ㄎ一ㄤ」，倒不如說他們會24小時呈現一種「微醺的幸福狀態」，不僅變得和顏悅色、打不還手罵不還口，還會時時刻刻把微笑掛在愛上，就像喝醉了一樣，比平常的他們再溫柔甜美十倍不等！

天蠍座在熱戀中不僅優雅有氣質，也會收起過去的毒舌習慣變得溫良恭儉讓（以後就會出現真實面了）；而如果好久不見的雙魚突然變美變瘦，那肯定是戀愛了沒錯，所謂「魚為悅己者容」，因為有了在乎的對象，要雙魚忌口變瘦、整形變美，他們絕對都心甘情願啦！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 處女, 牡羊, 射手, 雙魚, 天蠍
fashion.net

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