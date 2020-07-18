夏季涼感這樣穿！11款不同風格「牛仔裙」推薦　從上班到出遊全包辦

你可能會認為牛仔裙是很像80年代風格的穿搭單品，但實際上它穿起來的感覺既摩登又有型。如果你是喜歡鉛筆裙的話，甚至可以融入你工作場合的服裝穿搭，而且丹寧面料的單品真的是夏天必備。另外你可能會發現想要買到一條好看的牛仔裙並不容易，但是這正足以證明牛仔裙是衣櫃中不可或缺的單品。

它的設計為你最愛丹寧面料增添了一些變化，而且經得起時間考驗也很耐穿，經過你很多年穿著更能穿出它獨特的味道。不論從正式到休閒的穿搭，牛仔裙都能有無限的穿搭創意，來看看有哪幾款適合你吧。

牛仔鉛筆裙

像基本款的鉛筆裙搭配上身簡單的T-shirt，絕對是週末出遊時必備穿搭。

水洗牛仔鉛筆裙

鉛筆裙的長度大概都落在及膝的位置，所以這款牛仔裙略帶彈力的面料以及側面拉鍊，因此非常貼身舒適，適合上班時穿搭。

排扣式牛仔裙

淺色牛仔丹寧面料加上特殊的前排鈕扣式設計讓這條裙子更加與眾不同。

膝上牛仔鉛筆裙

彈力尼龍面料牛仔裙對於行動方面有很好的伸展功能也非常的舒適。

拉鍊式牛仔裙

這款前拉鍊式的牛仔裙，如果搭配一件柔軟的真絲上衣，可以讓你腰身更明顯。

水染牛仔裙

如果你對基本色系的牛仔面料有點膩的話，那麼水染的粉嫩色系可以讓你的穿搭更顯活力。

牛仔迷你裙

Gucci這款以70年代復古風格來設計的A字迷你裙，腰部配上具有品牌標識性的緞帶以及馬銜扣，讓它更顯魅力。

高腰牛仔裙

白色的牛仔裙加上一點破壞的毛邊下擺，讓你的整體風格更有型。

及膝磨邊牛仔裙

如果你厭倦了基本的丹寧色的話，那麼黑色牛仔裙是你另一個很好穿搭選擇。

印花牛仔裙

你如果想要找更多花樣的牛仔裙的話，那麼你可以嘗試看看像是斑馬紋的動物印花喔。

扣式牛仔鉛筆裙

這款扣式膝上的牛仔裙，不論是平時穿搭或是穿著正式服裝，都是一個很好的搭配單品。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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