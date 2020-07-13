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安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

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牡羊　3.21~4.20

擺脫水逆的第一週，但還有金星逆行在後頭形成隱憂！本週羊座整體運勢起起伏伏，人際溝通會是你較弱的環節，特別是工作上人際往來最好講清楚說明白，或有信件留底，避免日後出現權責爭議。愛情上的進展並不多，也許是因為比較專注在其它的事情上，單身者身邊的桃花開了又落，卻無法引起你太多注意。

金牛　4.21~5.20

牛座這週做什麼都感覺到莫名壓力，但是這股壓力反而能激起你的鬥志，能在工作或學習進修上全神貫注。趁著假期出去走走，可以平衡你過度緊繃的身心。感情上單身者與意中人的互動變多，但較傾向於實際的合作，你與他是很好的拍檔，只是會一直維持好朋友的互動，比較少有火花產生。

雙子　5.21~6.20

雙子本週進入忙碌期，工作、課業及家庭等方方面面，幾乎可說完全沒有分心的可能性，還好的是過程中還是會受到不少的幫助與肯定，讓你能不斷有前進的動力。在水星恢復順行後，你有足夠的決斷力，可以作出正確的決定。此時情人或朋友會是你心裡最大的支柱，對方的安慰與打氣將能讓你得以重新站起、全力以赴。

巨蟹　6.21~7.21

隨著水星結束退行，蟹座運勢也慢慢翻紅，此時的你在工作上得心應手，平時累積的經驗和專長剛好都能用上，也能得到來自他人的資源，表現受注目。只是感情仍是你的罩門，這週較忙於其它的事，可能有點忽略情人囉！而還沒有情人的巨蟹感情狀況可以說是原地踏步中，想要更進一步還有得等。

獅子　7.22~8.22

不管幾歲獅子的血氣方剛都不會變，想做就做、想衝就衝的任性態度，這週金星逆行下很可能讓你踢到鐵板，人際相處上最好能和顏悅色些，喜怒哀樂不要表露得太明顯，以免得罪不該得罪的人。凡事不宜太衝動，不然會為自己帶來不少麻煩。本週桃花運旺旺，單身者是很受人注目的，可能會遇見讓你驚訝的愛情進展。

處女　8.23~9.22

每到夏天就要去海邊，可惜本周的處女座哪兒都不能去，突如其來的工作量很可能讓你應該不暇，需要好好安排自己的時間。雖然你對於人際間的互動往來興趣缺缺，不過趁著水星回復順行，是處女座拓展人際的大好時機，可以多結識各方友人，也為單身的自己種下幸福種子；已經有戀情的，感情穩定，有進一步發展的機會。

天秤　9.23~10.22

秤座灰黯的運勢在水逆的結束下也總算雨過天晴，本週的你人際關係有好轉趨勢，友善+人人好的親切個性，讓你幾乎可以說是朋友眼中的紅人了，很少有人不喜歡你的，工作上也有機會獲得朋友的助力，只是各種吃喝玩樂將可能讓你荷包大喊吃不消。愛情運勢看漲，還沒有戀情的天秤座不妨好好把握好時機哦！

天蠍　10.23~11.22

本週天蠍工作上顯得平步青雲，有機會表現自己的才能，蠍座仍會感覺到來自環境的壓力與限制，如何抗壓是此時需要面對的功課。感情不論單身or現在進行式，金星逆行下都呈現原地踏步的態勢，不過因為此時蠍子心情輕鬆，不會在愛情上胡思亂想、鑽牛角尖，反而更能把注意力放在自己身上，也更懂得讓自己愉快生活。

射手　11.23~12.21

夏天本來就是屬於射手大爽大玩的日子，就算後疫情稍稍拖住了你前進各國旅行的夢想，心中還是會有很多在地小旅遊的念頭，比起在家當個沙發馬鈴薯，出去走走一口氣玩個盡興也是超療癒的事，能快速緩解工作上的失落與挫折感，單身者也可能透過這樣的出遊遇見屬於自己的緣份。

摩羯　12.22~1.19

漏財是本週摩羯的一大隱憂，雖然你一向刻苦耐勞，但近期心情浮躁，當心會因為情緒化消費而亂花錢，金星逆行的這週，金錢流向得要更確定，才能更審慎的掌握確實的流向。單身者感情之路停停走走，愛情對象也許是隱在你身邊許久的人，這段時間裡你們極可能有相遇機會，可能產生不同以往的火花。

水瓶　1.20~2.18

本週水瓶要當心自己對事情一意孤行的傾向，工作上顯得閉門造車，也阻擋了外援助力，事倍功半十分勞累。幸好感情上的表現不差，還沒有對象的水瓶，緣份就在你身邊，得費神注意，此時圍繞在你身旁的對象條件極優，是難得大好機會，要好好的把握。至於戀情穩定的你，有機會在週末享受浪漫美好的兩人時光。

雙魚　2.19~3.20

可能是天氣實在太悶太熱，魚座這週會特別容易覺得累，做什麼都不怎麼起勁，加上金星逆行，很可能出現工作上少見的低潮期，必要時得讓自己休假，好好調整一下失速的腳步，後續才能重燃自己的熱情。這週單身的雙魚座有機會受到愛神青睞，會獲得他人的愛慕，並且感受到愛情氣氛，短暫邂逅十分浪漫。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
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