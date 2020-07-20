夏天最需要的8款涼感保濕、降溫噴霧　舒緩燥熱擦起來好舒服

今年夏天比以往都還要悶熱，對涼感、降溫的需求大增，最近在美妝保養市場上也推出了許多能幫助肌膚降溫的保濕和噴霧，一起來看看有沒有你的菜！

1.涼感保濕產品

氣溫上升1度，皮脂腺分泌量便會增加10%，夏天悶熱日曬的狀況下，肌膚非常需要補水保濕，如果再搭配帶有涼感冰鎮的效果，對肌膚也能更舒緩鎮定。以下將來介紹2020年推出的涼感保濕產品：

KANEBO 護妍潤透水凝凍

這是一款為花膠質地的「化妝水」，洗完臉的第一道步驟使用，帶有涼感的保濕滋潤配方，水凝凍質地一碰上肌膚就會立刻化開吸收，形成保濕潤膜，適度冰涼水感地膚觸特別適合炎熱夏季使用，也可以冰在冰箱加強涼感。

內含的水潤植物複合成分能提供肌膚三重保濕力：肌膚表面的補水（枇杷葉萃取、甘油）、內部角質層持續保濕（水葡萄糖苷），以及提高內部保濕循環（水芹）。還散發清爽香氣的花香調，享受清新舒適的保養時光。

蘭芝 水酷肌因沁涼雪酪霜

蘭芝研以獨家「極凍保養霜感科技 Freeze-to-use」，推出2020夏季限定的有感降溫雪酪霜，訴求藉由急速冷凍豐富的礦物質及天然植物萃取，有效快速解決因日曬、高溫所產生的肌膚不適。

使用方式須將產品置於冷凍庫中，取出後為沁涼雪晶的質地，於每天早晚保養步驟中，能有感降溫和急速保濕，同時舒緩肌膚一整天日曬後的傷害。肌膚急速降溫後，可改善因高溫所引起的毛孔問題；搭配天然魚腥草萃取，幫助恢復肌膚彈性，再以天然水芹植萃強化肌膚屏障，打造健康肌膚體質，

RMK煥膚美肌露 沁涼凝露型

RMK煥膚美肌露每到夏天都會推出限量版本，「沁涼凝露型」具有清涼舒爽的使用感受，能鎮靜舒緩夏日的肌膚，同時給予肌膚收斂緊緻和高保濕效果，肌膚表面不黏膩擁有清爽的觸感，特別是夏天容易出油的肌膚。

水嫩凝膠質地，塗抹肌膚時，濃郁的凝膠質地瞬間融化為水感液狀，迅速滲透肌膚。炎熱的夏季，加入了香辛調芬芳與粉嫩的香氛，特別舒心療癒。

香草集 毛孔緊實精華

悶熱的暑氣加劇了汗水油脂分泌的速度，容易造成毛孔堵塞、粗大等問題。香草集全新的毛孔緊實精華，針對阻塞、張開、黑頭、顆粒感等各種問題毛孔改善，清爽柔滑帶清涼感的收斂精華，能抑制皮脂分泌、緊實粗大明顯的毛孔，並將毛孔周圍的肌膚調理成平滑細嫩；更特別借助橄欖葉與扶桑花等植物發酵萃取，幫助快速滲透吸收，從根本引導成為細緻滑嫩素肌。

2.涼感妝前噴霧

今年同時推出了許多涼感噴霧劑型的「妝前粉底」產品，幫助要上妝前的肌膚降溫，讓後續上妝效果更服貼，也減少夏天上妝的黏膩感。但使用此類型的產品要注意，不適合直接往臉上噴灑使用，須先噴在手上或粉撲後再塗抹於臉上，才不會降溫過度帶來刺激。

COFFRET D'OR 燦夏沁肌控油雙效噴霧

此款為COFFRET D'OR推的出2020夏季限定底妝，買噴霧同時附有粉撲，具有空氣感的美肌粉體，為霧面光澤妝效，能用於妝前打底、底妝、補妝等多功能，反覆疊擦也不厚重。

噴霧噴向粉撲瞬間，水分轉化冰霜感，沁涼膚觸服貼肌膚，不擔心油光滿面，輕鬆攜帶的輕便容量，今年夏天一定要有一瓶！

KOSE 冰透美肌飾底噴霧

持粧效果增強。即使炎熱天氣也不易脫粧，使肌膚整日乾爽舒適的粧前產品。具有降5度的冰涼觸感，並添加緊緻毛孔服貼和抑制油光成分，使肌膚控油清爽，高持粧且不易脫粧。採用高持粧、防水抗汗配方。形成薄膜使粧感整日維持不易脫落。具有SPF30/PA+++的防曬係數。

於粉底前使用。將瓶身上下均勻搖晃，噴頭朝上使用。請將粉撲拿穩，並與瓶身維持垂直狀態，以約2公分的距離，噴灑1~2秒，即為全臉使用量，並均勻延展於臉部肌膚。

KOSE 冰感柔膚CC噴霧(粉耀柔光版)

結合美容液、防曬、粉底、蜜粉等多功能，具有降5度膚溫的涼感溫度。附贈粉撲，方便均勻上妝。因添加氨基酸組合而成的板狀粉體「光潤粉體」修飾容易暗沉蠟黃的膚色；添加「固化皮脂成分」降低出油、維持整日清爽粧容；「超平板粉體」則有柔焦效果，創造美肌妝效。並具備SPF50+/PA++++高防曬係數則能預防紫外線、日曬所造成的斑點、雀斑。

品木宣言 天生麗質粉美肌涼感妝前慕斯

品木宣言的全新妝前打底噴霧，也可以取代厚重粉底，保養後直接使用。獨創冰鎮科技30秒讓毛孔瞬間冰鎮，立即霧化、修飾毛孔，炎熱的天氣上妝時，也能清涼舒爽。因成分中含深海海藻複合物，能減少肌膚暗沉，讓肌膚看起來更明亮，加上控油的功效，讓後續底妝更持久 。裡頭更添加了花果香調複方精油，天然香氣療癒感十足。

2020涼感產品參考價目

KANEBO 護妍潤透水凝凍40Ml，NT$1,350

蘭芝 水酷肌因沁涼雪酪霜50ml，NT$1,350

RMK煥膚美肌露 (沁涼凝露型) 150ml，NT$1,400

香草集 毛孔緊實精華30g，NT$1,150

COFFRET D'OR 燦夏沁肌控油雙效噴霧25g (附粉撲) NT$490

KOSE 冰透美肌飾底噴霧SPF30/PA+++ 60g，NT$650

KOSE 冰感柔膚CC噴霧(粉耀柔光版) SPF50+/PA++++ 60g，NT$650

品木宣言 天生麗質粉美肌涼感妝前慕斯，60ml，NT$1,550

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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