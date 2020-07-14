Dappei／男友必學求生技能！4個「攝影技巧」輕鬆幫女友拍仙女美照

和另一半出遊，除了珍惜兩個人相處的時光，另一個重要的事情就是將回憶留下美麗的照片啦！想要當個完美好男友，必須學會厲害的拍攝技巧，擁有能夠出遊幫女友拍仙女級美照的技能，包準親愛的她出遊不再有一絲的暴躁！想要當好男友的你，趕緊將厲害拍攝技巧牢牢記住吧！

/ 技巧 1：螢幕底線貼齊地面

記住口訣腿長才能擁有好比例，如何讓照片裡的女友擁有逆天長美腿，秘訣在於將手機螢幕的底線好好地貼齊畫面的地面，以平拍的方式拍攝，另外記住頭上必須留白，才能讓整體畫面比例在完美的狀態上。

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/ 技巧 2 ：連拍捕捉自然瞬間

第二個技巧非常適合攝影技巧停留在初階的男友，利用連拍讓女友隨意擺動作及表情，過程中拍下數十張照片，其中一定能夠捕捉到天時地利人和的照片，留下自然美麗的回憶。

在 Instagram 查看這則貼文 장희령（@hehehe0）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 25 日 上午 3:24 張貼

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/ 技巧 3 ：黃金九宮格



開啟手機內建九宮格分線，若內建沒有此項功能，請試著想像畫面中平均畫上水平、垂直各兩條線，將重點人物放在垂直和水平的交點上，就能夠拍出黃金比例有水準的照片。

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/ 技巧 4 ：半身照卡在大腿



最後一個技巧很簡單但也很重要！女友拍膩了全身照，想要來張近的特寫半身照，要記住所謂的半身並不是真的將人卡一半，半身照必須是從大腿往上延伸，才能讓鏡頭夠捕捉女友美麗身影的同時也兼顧到好看的比例！

在 Instagram 查看這則貼文 표예진（@yjiinp）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 9 日 上午 3:50 張貼

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Dappei 結語：

不管此時此刻你有沒有另一半，厲害拍攝技巧學會先放著，總有一天你一定會用上！要知道這 4 個技巧，很有可能成為未來和另一半相處的保命絕活，一定要記住啊！

文字編輯：Dora

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