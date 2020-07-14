fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／男友必學求生技能！4個「攝影技巧」輕鬆幫女友拍仙女美照

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲男友攝影 。（圖／翻攝自IG@yjiinp、@holly608）

和另一半出遊，除了珍惜兩個人相處的時光，另一個重要的事情就是將回憶留下美麗的照片啦！想要當個完美好男友，必須學會厲害的拍攝技巧，擁有能夠出遊幫女友拍仙女級美照的技能，包準親愛的她出遊不再有一絲的暴躁！想要當好男友的你，趕緊將厲害拍攝技巧牢牢記住吧！

/ 技巧 1：螢幕底線貼齊地面

記住口訣腿長才能擁有好比例，如何讓照片裡的女友擁有逆天長美腿，秘訣在於將手機螢幕的底線好好地貼齊畫面的地面，以平拍的方式拍攝，另外記住頭上必須留白，才能讓整體畫面比例在完美的狀態上。

/ 技巧 2 ：連拍捕捉自然瞬間

第二個技巧非常適合攝影技巧停留在初階的男友，利用連拍讓女友隨意擺動作及表情，過程中拍下數十張照片，其中一定能夠捕捉到天時地利人和的照片，留下自然美麗的回憶。

/ 技巧 3 ：黃金九宮格

開啟手機內建九宮格分線，若內建沒有此項功能，請試著想像畫面中平均畫上水平、垂直各兩條線，將重點人物放在垂直和水平的交點上，就能夠拍出黃金比例有水準的照片。

/ 技巧 4 ：半身照卡在大腿

最後一個技巧很簡單但也很重要！女友拍膩了全身照，想要來張近的特寫半身照，要記住所謂的半身並不是真的將人卡一半，半身照必須是從大腿往上延伸，才能讓鏡頭夠捕捉女友美麗身影的同時也兼顧到好看的比例！

Dappei 結語：

不管此時此刻你有沒有另一半，厲害拍攝技巧學會先放著，總有一天你一定會用上！要知道這 4 個技巧，很有可能成為未來和另一半相處的保命絕活，一定要記住啊！

文字編輯：Dora

延伸閱讀：

街拍總是尷尬癌發作嗎？抓好這五點即可拍出韓系女孩的自然街拍照！

別在深情無意對望！韓國情侶 pose 層出不窮，3 招快筆記下來閃閃惹人愛

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 男友, 拍照, 攝影, 技巧
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

水象星座七月愛情運勢！天蠍與同事可能變床伴

水象星座七月愛情運勢！天蠍與同事可能變床伴

安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老 歐米茄海馬經典潛水錶與時俱進　亮色出擊更年輕 GD聯名藤原浩再出「小鐵夾」！等著被天價嚇破膽　升級版雛菊球鞋也曝光 日本推隨身「口袋冷氣」圓了現代人的夢！「穿」在身上就能降溫 3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回 丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門 孫盛希沾光「世界冠軍」表哥　合體煮咖啡自誇兄妹沒秘密

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面