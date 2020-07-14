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日本人氣「半熟起司塔」聯名雷神巧克力！餅乾脆片＋杏桃果醬　甜點控衝了

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編輯／Emily　圖／翻攝自fashion-press.net、tokyobanana.jp

日本有超多甜點、零食是出國旅遊必買，其中來自大阪的「PABLO起司塔」和之前曾造成搶購潮的「雷神巧克力」都在購物清單上，而這次兩個品牌居然攜手合作，一次推出兩款聯名商品，將甜甜巧克力與濃郁起司塔完美融合，身為甜點控絕不能錯過。

▲雷神巧克力起司塔。（圖／翻攝自fashion-press.net）

「PABLO起司塔」和「雷神巧克力」的聯名系列有兩款商品，第一款是「起司塔口味的雷神巧克力」，巧克力裡面包了起司、巧克力餅乾脆片，加上特製的杏桃果醬，讓巧克力吃起來有豐富、多層次口感，在炎熱的夏天，放進冰箱冷藏後食用會更美味。這款巧克力7月13日會在日本的便利商店販售，售價120日圓不含稅（約台幣32元）。

▲雷神巧克力起司塔。（圖／翻攝自fashion-press.net）

第二款是「雷神巧克力口味的小型起司塔」，原本香醇濃郁的起司塔，淋上特製的雷神巧克力醬料，全黑表層讓巧克力控看了好心動，內餡混合了碎碎的雷神巧克力，咬起來酥脆好吃。這款8月1日會在PABLO的實體店面販售，售價為648日圓不含稅（約台幣178元）。

▲雷神巧克力起司塔。（圖／翻攝自fashion-press.net）

最近不太能出國旅遊，好希望台灣也能上市啊！另外日本知名伴手禮「東京芭娜娜」也推出夏季新口味，把甜甜的香蕉與酸酸的檸檬結合，帶有檸檬和香蕉味的卡士達醬吃起來很清爽，不像原版的容易膩口，外觀則印上檸檬的英文和日文字，造型相當可愛，有機會好想買來吃看看。這款7月14日上市，四盒裝售價560日圓（約台幣153元）、八盒裝售價1,080日圓（約台幣296元）。

▲雷神巧克力起司塔。（圖／翻攝自fashion-press.net）

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關鍵字：

日本, PABLO, 起司塔, 雷神巧克力, 甜點, 零食
fashion.net

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