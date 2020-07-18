Dappei／女孩氣質穿搭+1！用2020代表色「經典藍」穿出4種夏日風格

2020 PANTONE 代表色「經典藍」是比藍更加湛藍的顏色，散發平靜優雅的味道，是非常好搭配的顏色，除了能夠調和皮膚偏黃色調，還能夠變化多樣風格，輕鬆讓穿搭擁有氣質，散發迷人耐看的感覺，現在就跟著搭編學會經典藍夏日風格，讓穿搭美的不像話吧！

/ 日常休閒

繁忙的日常就讓穿搭簡單一些，簡約上衣搭配些微落地的長褲，落地設計讓穿搭在細節上多一點魅力，另外想要多一些變化的話，可以多運用配件，像是眼鏡、簡約設計耳環、素色髮夾....等，都會是很好的搭配品。

在 Instagram 查看這則貼文 김이화 (이화쓰)（@kimehwa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 上午 5:07 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 minju（@from_minju）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 下午 7:32 張貼

/ 鹽系俏皮

鹽系俏皮的關鍵是運用不同花色或是亮麗顏色點綴穿搭，若是以花色為點綴重點，要記住面積不可過大，因為要是花色面積過大，視覺就會變得過於濃烈，少了清淡感就會讓鹽系味道無法完美呈現。

在 Instagram 查看這則貼文 한별（@__onestar_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 3 日 上午 5:17 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 김이화 (이화쓰)（@kimehwa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 23 日 上午 12:12 張貼

/ 運動混搭

散發輕鬆小男孩感的運動混搭風，這次搭編介紹兩種搭配方法，第一是運用寬鬆版型的長襯衫，不強調身體線條製造輕鬆感，加上棒球帽就很有美式運動味道；第二是雖然同樣為寬鬆版型，但運用層次的堆疊，讓小男孩感多了俏皮感，變化出另一種運動混搭風格。

在 Instagram 查看這則貼文 minju（@from_minju）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 10 日 下午 9:53 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 minju（@from_minju）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 17 日 下午 10:42 張貼

/ 甜美約會

最後要介紹的是和前面大不相同的風格，以裙裝為主體強調甜美感，另外需要加入花紋元素，想要甜美感多一點的女孩，可以讓花紋面積佔穿搭比例多一些，打造讓異性融化的強烈甜美感。

在 Instagram 查看這則貼文 긍비삐ღ•͈ᴗ•͈ღ（@geungbee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 17 日 下午 11:45 張貼

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Dappei 結語：

2020 必學的 PANTONE 代表色「經典藍」的 4 種夏日風格穿搭，妳學會了嗎？想要讓日常多點期待，就試著在穿搭上多下功夫，讓自己每日都美麗自信，相信開心就會一直跟著妳！

文字編輯：Dora

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