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Dappei／女孩氣質穿搭+1！用2020代表色「經典藍」穿出4種夏日風格

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▲經典藍穿搭。（圖／翻攝自IG@kimehwa）

2020 PANTONE 代表色「經典藍」是比藍更加湛藍的顏色，散發平靜優雅的味道，是非常好搭配的顏色，除了能夠調和皮膚偏黃色調，還能夠變化多樣風格，輕鬆讓穿搭擁有氣質，散發迷人耐看的感覺，現在就跟著搭編學會經典藍夏日風格，讓穿搭美的不像話吧！

/ 日常休閒

繁忙的日常就讓穿搭簡單一些，簡約上衣搭配些微落地的長褲，落地設計讓穿搭在細節上多一點魅力，另外想要多一些變化的話，可以多運用配件，像是眼鏡、簡約設計耳環、素色髮夾....等，都會是很好的搭配品。

/ 鹽系俏皮

鹽系俏皮的關鍵是運用不同花色或是亮麗顏色點綴穿搭，若是以花色為點綴重點，要記住面積不可過大，因為要是花色面積過大，視覺就會變得過於濃烈，少了清淡感就會讓鹽系味道無法完美呈現。

/ 運動混搭

散發輕鬆小男孩感的運動混搭風，這次搭編介紹兩種搭配方法，第一是運用寬鬆版型的長襯衫，不強調身體線條製造輕鬆感，加上棒球帽就很有美式運動味道；第二是雖然同樣為寬鬆版型，但運用層次的堆疊，讓小男孩感多了俏皮感，變化出另一種運動混搭風格。

/ 甜美約會

最後要介紹的是和前面大不相同的風格，以裙裝為主體強調甜美感，另外需要加入花紋元素，想要甜美感多一點的女孩，可以讓花紋面積佔穿搭比例多一些，打造讓異性融化的強烈甜美感。

Dappei 結語：

2020 必學的 PANTONE 代表色「經典藍」的 4 種夏日風格穿搭，妳學會了嗎？想要讓日常多點期待，就試著在穿搭上多下功夫，讓自己每日都美麗自信，相信開心就會一直跟著妳！

文字編輯：Dora

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Dappei

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 經典藍, 2020代表色, 穿搭, 風格
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