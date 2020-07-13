直播／DIOR男裝最新爆款來了！攜手當紅迦納藝術家　今晚8點半揭曉

▲DIOR 2021年夏季男裝秀登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR 2021年夏季男裝將在台灣時間7月13日晚間8點半登場，向來喜愛和藝術家攜手的男裝創意總監Kim Jones，這次找來迦納畫家Amoako Boafo合作，年僅35歲的他，是藝術界新星，創作以黑人肖像為主，獨到的手法讓他大展頭角，與DIOR男裝的結合想必非常精彩。

▲DIOR男裝找來迦納藝術家Amoako Boafo合作。（圖／品牌提供）

2019年Kim Jones與Amoako Boafo在邁阿密透過Rubell Museum老闆介紹而相識，如今成為創作2021年夏季男裝的合作夥伴，Amoako Boafo透過IG表示相當榮幸，「時尚和藝術在許多方面都很相像，充滿冒險的創意、工藝，傳達自我價值等」。

▲迦納藝術家Amoako Boafo相當有型，他的創作以黑人肖像為標誌。（圖／翻攝Amoako Boafo IG）

搶先釋出的大秀預告片中，Amoako Boafo拿著畫筆，或直接用手指塗抹，繪製大幅的肖像，也為雙方合作的系列增添許多想像空間。7月13日晚間8點半，記得點回來看直播，在第一時間看到爆款揭曉。

▲DIOR 2021年夏季男裝在台灣時間7月13日晚間8點半登場。