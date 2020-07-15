絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

越是長大越發現「交心」是件難事，並非酒肉朋友，而是要讓對方卸下心扉，講出內心的真實想法。不少人本身就不習慣將真心裸露給外人看，從星座角度來觀察，以下３大星座更是「藏超深」，看看你上榜了沒！

Top 3 天蠍座

天蠍座一看到聚會中有陌生人，就會臉色一變，這也跟他們天生「保護自己」的性格有很大關聯。天蠍不喜歡將喜怒哀樂託付給他人，害怕最終得不到任何回饋，所以寧可什麼事情都不說，裝作自己很開心的模樣。只有到了深夜反思時，心思縝密的天蠍才會好好審視自己的內心，真的是不會被任何外人發現的星座。

Top 2 水瓶座

水瓶座的冷酷和捉摸不透是外界既定印象，事實上他們也是理性大於感性的動物，並且只會把內心的話說給懂他們的人聽。不可否認水瓶是很會看人的星座，他們能夠分辨對方和自己交心，究竟是想聽八卦還是出自真正關心，所以若是你帶著目的去接近水瓶，那麼是絕對無法走進他們的心。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座最大特點就是很懂得將心比心，所以只要和巨蟹聊天，就會發現他們大多是站在對方角度來講述事情，而不是出於私心。就連巨蟹也很久沒有好好審視自己的內心，總是把別人的事情放在前面，認為自己的事情自己解決就好了，哪怕內心「小劇場」再多，巨蟹也只是面色稍有異常，等待真正了解他們的人發現。

►超嚴重「拖延症末期」星座Top 3 ！佛系水瓶才第二、冠軍治不了



►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招