fb ig video ETtoday search mobile

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

日本薬粧研究室 日本薬粧研究室

☆日本薬粧研究家☆作品日本藥妝美研購系列、東京藥妝美研購系列、日本家庭..

>

文、圖／日本藥妝研究室

又到了太陽強烈的季節，今年的日本很不一樣，少了觀光客的日本。
和我們一起來看3-5月的防曬品排行榜，TOP10 UV CARE又會呈現怎樣的順序呢？
偷偷和大家說，觀光客愛買的ANESSA掉出前十名了。

而防曬品之前先來了解一下SPF以及PA的定義吧！
SPF：Sun Protection Factor
防止讓肌膚曬紅以及刺痛的UVB傷害，防護時間長短的數值。
SPF1大約可防止肌膚呈現曬傷(變紅、發炎等曬後情況)狀態20分鐘。
・SPF10 → 200分(3時間20分)
・SPF20 → 400分(6時間40分)
・SPF50 → 1,000分(16時間40分)

PA：Protection Grade of UV-A的
對防止促使肌膚老化的UVA的防禦效果。
PA+ → 具UV防御効果 (一般生活中的紫外線對策使用)
PA++ → 具較好的UV防御効果(一般生活中的紫外線、屋外活動時対策使用)
PA+++ →具良好的UV防御効果(在屋外長時間活動時的対策使用)
PA++++ → 具極佳的UV防御効果。

以下排行榜為日本藥妝店ＰＯＳ系統2020年03月01日 〜 2020年05月31日間的數據統計

1位 スキンアクア トーンアップUVエッセンス・スキンアクア・ロート製薬
／SKIN AQUA　TONE UP UV ESSENCE／SPF50+・PA++++／80g・700円

引爆薰衣草紫防曬的始祖商品，使用防曬同時調校膚色，使肌膚呈現淨透粧感。水嫩膚觸，帶有淡雅皂香。可做為飾底乳，用肥皂就可卸除。

2位 スキンアクア スーパーモイスチャージェル・スキンアクア・ロート製薬
／SKIN AQUA　SUPER-MOISTURE GEL／SPF50+・PA++++／110g・610円

添加潤澤成分，雖為系列中最高的防曬係數但仍維持水感質地。使用獨自的光耐久技術，不容易因為光曬後使得防曬效果降低。可當飾底乳使用，抗汗抗水但用肥皂即可卸除。

3位 ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス・ビオレUV・花王
／BIORE UV　AQUA RICH WATERY ESSENCE／SPF50+・PA++++／50g・980円

使用特殊Micro Defense配方，強化耐汗耐水，同時能形成極細緻層，連膚紋凹凸也不放過，質地輕盈，就算是重複補塗也不易感到厚重的水感質地。防曬含有水感膠囊，讓水潤感更持久。可當飾底乳使用，高防水，用肥皂即可卸除。

4位 サンカット トーンアップUV エッセンス・サンカット・コーセーコスメポート
／SUNCUT　TONEUP UV ESSENCE／SPF50+・PA++++／80g・580円

高防曬力搭配紫色防曬劑型，防曬時讓膚質展現美肌APP般的淨透感。塗抹時密著度高，使用後的效果更加持續，同時避免空氣髒污附著。可作為飾底乳使用，用肥皂即可卸除。

5位 ビオレUV アクアリッチ ウォータリージェル・ビオレUV・花王
／BIORE UV　AQUA RICH WATERY GEL／SPF50+・PA++++／90ｍL・800円

使用獨自Micro Defense處方。強化耐汗耐水，同時能形成極細緻層，連膚紋凹凸也不放過，質地輕盈，就算是重複補塗也不易感到厚重的水感質地。防曬含有水感膠囊，讓水潤感更持久。可當飾底乳使用，高防水，用肥皂即可卸除。

6位 サンカット パーフェクトUV ジェル・サンカット・コーセーコスメポート
／SUNCUT　PERFECT UV GEL／SPF50+・PA++++／100ｇ・550円

SUNCUT最強防護UV，質地輕盈但密著性高，抗水抗汗性強，但呈現水感質地。對於摩擦等情況也不易脫落，手濕臉濕也可以直接使用。使用後給予肌膚滋潤，避免因環境乾燥造成的影響。可作為提高吃粧的飾底乳使用，同時密免空氣中的髒污附著，一般肥皂即可卸除。

7位 スキンアクア トーンアップ UVエッセンス ミントグリーン・スキンアクア・ロート製薬
／SKIN AQUA　TONE UP UV ESSENCE MINT GREEN／SPF50+・PA++++／80g・700円

暨紫色防曬後推出了薄荷綠色限定版防曬，主要可用於修飾泛紅或是痘印等顯紅的膚況，使用後不只提升淨透感，更呈現色白感。添加珠光光澤劑經光線反射，粧感呈現淨透及立體光澤。添加玻尿酸及維生素C衍生物。可作為飾底乳，用一般肥皂即可卸除。

8位 サンカット プロテクトUVスプレー・サンカット・コーセーコスメポート
／SUNCUT　PROTECT UV SPARY／SPF50+・PA++++／60ｇ・700円

藥妝店品牌中的防曬噴霧代表作。簡單即可補好防曬的噴霧劑型，同時擁有高防曬係數。使用起來清爽不黏膩，同時具有抗水防汗撥水效果。就連一般容易漏掉的頭皮及背後都可以簡單補上，用一般肥皂、洗面乳或身體乳即可以卸除。

9位 マミー UVマイルドジェルN・マミー・伊勢半
／MOMMY　UV MILD GEL N／SPF33・PA+++／100g・900円

MOMMY是專為親子開發的防曬品，成分中90%是取自食材的無添加且低刺激防曬品。因此親子日常外出時可以一起使用，添加食品萃取潤澤成分，卸除也只要一般的清潔品即可清除。

10位 ニベアサン ウォータージェル SPF50・ニベアサン・ニベア花王
／NIVEASUN　WATERGEL SPF50／SPF50・PA+++／80g・550円

強力紫外線防護，同時潤澤預防肌膚乾燥的化妝水感防曬凝露。使用起來彷彿只是上了化妝水般的輕盈，讓肌膚沒有厚重負擔。可作為日常飾底使用，用一般肥皂即可卸除。

FB：日本藥妝研究室FB
Blog：日本藥妝研究室

關鍵字：

日本藥妝研究室, 鄭世彬, 彩妝, 防曬
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

水象星座七月愛情運勢！天蠍與同事可能變床伴 歐米茄海馬經典潛水錶與時俱進　亮色出擊更年輕 日本推隨身「口袋冷氣」圓了現代人的夢！「穿」在身上就能降溫 3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回 GD聯名藤原浩再出「小鐵夾」！等著被天價嚇破膽　升級版雛菊球鞋也曝光 丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門 Dappei／男友必學求生技能！4個「攝影技巧」輕鬆幫女友拍仙女美照

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面