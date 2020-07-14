日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

文、圖／日本藥妝研究室

又到了太陽強烈的季節，今年的日本很不一樣，少了觀光客的日本。

和我們一起來看3-5月的防曬品排行榜，TOP10 UV CARE又會呈現怎樣的順序呢？

偷偷和大家說，觀光客愛買的ANESSA掉出前十名了。

而防曬品之前先來了解一下SPF以及PA的定義吧！

SPF：Sun Protection Factor

防止讓肌膚曬紅以及刺痛的UVB傷害，防護時間長短的數值。

SPF1大約可防止肌膚呈現曬傷(變紅、發炎等曬後情況)狀態20分鐘。

・SPF10 → 200分(3時間20分)

・SPF20 → 400分(6時間40分)

・SPF50 → 1,000分(16時間40分)

PA：Protection Grade of UV-A的

對防止促使肌膚老化的UVA的防禦效果。

PA+ → 具UV防御効果 (一般生活中的紫外線對策使用)

PA++ → 具較好的UV防御効果(一般生活中的紫外線、屋外活動時対策使用)

PA+++ →具良好的UV防御効果(在屋外長時間活動時的対策使用)

PA++++ → 具極佳的UV防御効果。

以下排行榜為日本藥妝店ＰＯＳ系統2020年03月01日 〜 2020年05月31日間的數據統計

1位 スキンアクア トーンアップUVエッセンス・スキンアクア・ロート製薬

／SKIN AQUA TONE UP UV ESSENCE／SPF50+・PA++++／80g・700円

引爆薰衣草紫防曬的始祖商品，使用防曬同時調校膚色，使肌膚呈現淨透粧感。水嫩膚觸，帶有淡雅皂香。可做為飾底乳，用肥皂就可卸除。

2位 スキンアクア スーパーモイスチャージェル・スキンアクア・ロート製薬

／SKIN AQUA SUPER-MOISTURE GEL／SPF50+・PA++++／110g・610円

添加潤澤成分，雖為系列中最高的防曬係數但仍維持水感質地。使用獨自的光耐久技術，不容易因為光曬後使得防曬效果降低。可當飾底乳使用，抗汗抗水但用肥皂即可卸除。

3位 ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス・ビオレUV・花王

／BIORE UV AQUA RICH WATERY ESSENCE／SPF50+・PA++++／50g・980円

使用特殊Micro Defense配方，強化耐汗耐水，同時能形成極細緻層，連膚紋凹凸也不放過，質地輕盈，就算是重複補塗也不易感到厚重的水感質地。防曬含有水感膠囊，讓水潤感更持久。可當飾底乳使用，高防水，用肥皂即可卸除。

4位 サンカット トーンアップUV エッセンス・サンカット・コーセーコスメポート

／SUNCUT TONEUP UV ESSENCE／SPF50+・PA++++／80g・580円

高防曬力搭配紫色防曬劑型，防曬時讓膚質展現美肌APP般的淨透感。塗抹時密著度高，使用後的效果更加持續，同時避免空氣髒污附著。可作為飾底乳使用，用肥皂即可卸除。

5位 ビオレUV アクアリッチ ウォータリージェル・ビオレUV・花王

／BIORE UV AQUA RICH WATERY GEL／SPF50+・PA++++／90ｍL・800円

使用獨自Micro Defense處方。強化耐汗耐水，同時能形成極細緻層，連膚紋凹凸也不放過，質地輕盈，就算是重複補塗也不易感到厚重的水感質地。防曬含有水感膠囊，讓水潤感更持久。可當飾底乳使用，高防水，用肥皂即可卸除。

6位 サンカット パーフェクトUV ジェル・サンカット・コーセーコスメポート

／SUNCUT PERFECT UV GEL／SPF50+・PA++++／100ｇ・550円

SUNCUT最強防護UV，質地輕盈但密著性高，抗水抗汗性強，但呈現水感質地。對於摩擦等情況也不易脫落，手濕臉濕也可以直接使用。使用後給予肌膚滋潤，避免因環境乾燥造成的影響。可作為提高吃粧的飾底乳使用，同時密免空氣中的髒污附著，一般肥皂即可卸除。

7位 スキンアクア トーンアップ UVエッセンス ミントグリーン・スキンアクア・ロート製薬

／SKIN AQUA TONE UP UV ESSENCE MINT GREEN／SPF50+・PA++++／80g・700円

暨紫色防曬後推出了薄荷綠色限定版防曬，主要可用於修飾泛紅或是痘印等顯紅的膚況，使用後不只提升淨透感，更呈現色白感。添加珠光光澤劑經光線反射，粧感呈現淨透及立體光澤。添加玻尿酸及維生素C衍生物。可作為飾底乳，用一般肥皂即可卸除。

8位 サンカット プロテクトUVスプレー・サンカット・コーセーコスメポート

／SUNCUT PROTECT UV SPARY／SPF50+・PA++++／60ｇ・700円

藥妝店品牌中的防曬噴霧代表作。簡單即可補好防曬的噴霧劑型，同時擁有高防曬係數。使用起來清爽不黏膩，同時具有抗水防汗撥水效果。就連一般容易漏掉的頭皮及背後都可以簡單補上，用一般肥皂、洗面乳或身體乳即可以卸除。

9位 マミー UVマイルドジェルN・マミー・伊勢半

／MOMMY UV MILD GEL N／SPF33・PA+++／100g・900円

MOMMY是專為親子開發的防曬品，成分中90%是取自食材的無添加且低刺激防曬品。因此親子日常外出時可以一起使用，添加食品萃取潤澤成分，卸除也只要一般的清潔品即可清除。

10位 ニベアサン ウォータージェル SPF50・ニベアサン・ニベア花王

／NIVEASUN WATERGEL SPF50／SPF50・PA+++／80g・550円

強力紫外線防護，同時潤澤預防肌膚乾燥的化妝水感防曬凝露。使用起來彷彿只是上了化妝水般的輕盈，讓肌膚沒有厚重負擔。可作為日常飾底使用，用一般肥皂即可卸除。

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