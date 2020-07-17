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Dappei／夏天掌握Less is more原則！「日系文青風」4技巧穿出仙氣感

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▲日系穿搭 。（圖／DAPPEI提供）

氣質需要內外兼具，內在打造好了外在也兼顧到才行！這次要介紹的「日系文青風」是非常適合夏天的淡雅氣息，想要輕鬆讓穿搭仙氣滿表，就趕緊跟著 Dappei 學會簡單 4 技巧，一起在夏天當個小仙女吧！

/ 技巧 1 ：舒服大地色系

喜歡文青風格的女孩，通常會喜歡文藝類型的活動，服裝沒有花俏的裝飾，散發文靜的氣質美，穿搭視覺選擇大地色系雖然不具侵略性，但卻能夠抓住人的目光，給人耐看舒服的仙氣味道。

▲日系穿搭 。（圖／DAPPEI提供）▲日系穿搭 。（圖／DAPPEI提供）

▲（圖片來源：12

/ 技巧 2 ：選擇棉麻 / 雪紡材質

想要擁有輕飄飄的仙氣感，同時適應夏天異常的高溫，服裝的材質必須選擇的就是棉麻或雪紡材質，除了能夠製造視覺舒服的輕盈和輕透感，穿在身上也能擁有最舒適的狀態。

▲日系穿搭 。（圖／DAPPEI提供）▲日系穿搭 。（圖／DAPPEI提供）

（圖片來源：12

/ 技巧 3：寬鬆版型

文青散發的感覺是舒適、穿搭不會過於強調身體的線條，適合的單品設計會是寬鬆版型，順著身體線條展現自然的美感，散發不論男女都會喜歡的零距離魅力。

▲日系穿搭 。（圖／DAPPEI提供）▲日系穿搭 。（圖／DAPPEI提供）

（圖片來源：12

/ 技巧 4：層次視覺

最後一個技巧是日系文青很喜歡的搭配法，長短版交錯視覺製造層次，內短外長將比例延伸，不刻意強調任何一樣單品，將整體完美融合打造亮眼的層次穿搭。

▲日系穿搭 。（圖／DAPPEI提供）▲日系穿搭 。（圖／DAPPEI提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

如果妳的衣櫃打開來都是大地色系，那恭喜妳已經成為日系文青的一員！趕緊將擁有的單品拿出來好好搭配，在夏天當個所有人都喜歡的氣質小仙女吧！

文字編輯：Dora

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 日系穿搭, 夏天穿搭, 文青風, 清新
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