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日系美妝品牌聯合特賣會最低3折起！LUNASOL眼影、人氣防曬乳買1送1

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▲▼日系美妝品牌聯合特賣會最低3折起。（圖／品牌提供）

▲東方美集團旗下9大人氣品牌聯合特賣會將於7/15開跑，最低折扣3折起
記者張毓容／台北報導

美妝控、保養控，快約好姊妹、拿好錢包衝一波！旗下擁有佳麗寶、SUQQU、RMK和THREE等眾多高人氣日系美妝品牌的東方美集團，今年集結旗下9大人氣品牌再度推出聯合特賣會，不僅首度進駐台北百貨公司，且折扣比去年更優惠，最低折扣3折起，連THREE眼采粉、SUQQU粉底液等人氣商品也都有5、6折超低優惠，更首次推出加價購、滿額贈等優惠活動，不僅比代購、日本當地買還便宜，甚至比週年慶檔期更划算。這裏幫你整理好5大超值優惠亮點，快來看看有哪些不能錯過的重點商品和優惠！

優惠亮點1：各品牌必買超划算明星商品

東方美特賣會今年進駐台北百貨公司，同時於2大百貨：新光三越台北南西店及SOGO台北忠孝館舉行，各品牌人氣明星商品都給出超優惠折扣，最低3折起。

像是備受許多網友喜愛的LUNASOL四色眼影（限定色）推出超驚人3折優惠；長年熱賣的suisai酵素潔膚粉（32入週慶限定組）、Kanebo超人氣防曬王「ALLIE防曬乳」6折價就能帶回家；THREE我型謎霧光唇膏、魅光星采粉都獻上半價優惠；SUQQU最出名的滴管粉底液－第一代「晶采淨妍粉底液」也有近6折優惠；連RMK 3D凝霜粉餅、CHIC CHOC、精油香氛品牌Aromatherapy Associates也都有超划算折扣。

▲▼日系美妝品牌聯合特賣會最低3折起。（圖／品牌提供）

▲▼日系美妝品牌聯合特賣會最低3折起。（圖／品牌提供）

▲像是SUQQU滴管粉底液、THREE霧光唇膏和LUNASOL限定色眼影等人氣商品都有超優惠折扣。

優惠亮點2：每日一物超值好康

2020年東方美百貨特賣首度推出每日一物超值好康，幾乎每個品牌拿出限量經典好禮，甚至有買一送一超划算優惠，像是高人氣熱賣的ALLIE防曬乳、LUNASOL眼盒都有買一送一活動，划算程度幾乎超越百貨檔期。

▲▼日系美妝品牌聯合特賣會最低3折起。（圖／品牌提供）

▲每日一物推出ALLIE防曬乳、LUNASOL眼影盒等人氣商品買一送一活動。

優惠亮點3：超優惠加價購

7/15(三)~7/19(日)特賣會期間，憑當日單筆消費滿NT$2,000以上發票，可再參加東方美熱賣品加價購活動，每張發票限兌換1次，單一品項加購最多3份。

加價購裡最值得鎖定的人氣品就是COFFRET D'OR光色立體粉底液UV限定色組，原價NT$1,350以將近2折的超低價NT$299就可以買到！

優惠亮點4：自選滿額贈

這次東方美更準了超有誠意的滿額贈，憑當日單筆消費滿NT$5,000以上發票可兌換1份滿額禮（每張發票限兌換1次），滿NT$10,000可兌換2份，以此類推；此次還特別加贈東方美集團品牌－人氣「奇可烘焙」精緻手工餅乾1份。

包含許多品牌的人氣組合，且可自由挑選想要的滿額禮品，像是價值近NT$1,000的「THREE潔膚清潔組」就是被鎖定的人氣王。

優惠亮點5：消費即贈好康護照

特賣期間不限消費金額，結帳後可索取東方美集團好康護照，即日起至8/31止，可至大台北地區下列各品牌百貨專櫃兌換人氣試用品一份，包含SUISAI酵素粉、RMK UV防護乳、SUQQU晶采粉底液隨身瓶等人氣熱賣商品（每品牌限兌換乙次，數量有限換完為止）。


2020東方美集團特賣會資訊
＊台北場時間：7/15(三)～7/19(日)
台北場地點：新光三越台北南西店9F（台北市中山區南京西路12號9F）
SOGO百貨台北忠孝館12F（台北市大安區忠孝東路四段45號12 F）

＊台中場時間：7/31(五)～8/2(日)
台中場地點：台中市台灣大道二段633號9樓之7

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關鍵字：

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