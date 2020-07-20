Dappei／迷幻的「紮染」單品其實很好駕馭！3種個性Look　獨特又不撞衫

從去年（2019）就流行的「紮染、渲染」元素，至今年夏季依然盛行，帶點街頭、復古、迷幻感，起源於 1960、1970 年代的嬉皮文化，鮮豔、色彩斑斕的強烈視覺，經由傳統紮染手工藝呈現出獨特迷人的圖騰，不易撞衫又具個性風格！

＃Look 01

溫柔色系的暈染而不過於醒目，微喇叭版型的長褲修飾雙腿的線條，上身則搭配素色寬版西裝外套，上寬下窄呈現曖昧模糊的身體曲線，低調又隨意慵懶。

＃Look 02

在無法多層次的悶熱夏季，選擇本身就具備細節、特色的單品，可以輕鬆地穿出引人注目的穿搭，而紮染就是首選！複雜又不規則的暈染圖樣作爲穿搭重點，上身只要搭配素 TEE 便足矣，簡單又質感，並沒有想像中的難以駕馭！

＃Look 03

夏天必備的下著單品如五分短褲、單車褲也都能與紮染做搭配，而渲染元素加上開襟襯衫就是滿是熱帶風情，最後繫上短鏈或穿戴配件來疊加層次，完成街頭個性穿搭！

Dappei 結語：

紮染的視覺強烈，若是害怕過於引人注目，可以挑選比較低飽和度的色系，或者可以將重點放在紮染，其他單品則盡量選擇素面素色去做搭配。

文字編輯：Fang

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