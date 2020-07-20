fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／迷幻的「紮染」單品其實很好駕馭！3種個性Look　獨特又不撞衫

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲紮染單品 。（圖／翻攝自IG@gemjem、@0.xxyn）

從去年（2019）就流行的「紮染、渲染」元素，至今年夏季依然盛行，帶點街頭、復古、迷幻感，起源於 1960、1970 年代的嬉皮文化，鮮豔、色彩斑斕的強烈視覺，經由傳統紮染手工藝呈現出獨特迷人的圖騰，不易撞衫又具個性風格！

＃Look 01

溫柔色系的暈染而不過於醒目，微喇叭版型的長褲修飾雙腿的線條，上身則搭配素色寬版西裝外套，上寬下窄呈現曖昧模糊的身體曲線，低調又隨意慵懶。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＃Look 02

在無法多層次的悶熱夏季，選擇本身就具備細節、特色的單品，可以輕鬆地穿出引人注目的穿搭，而紮染就是首選！複雜又不規則的暈染圖樣作爲穿搭重點，上身只要搭配素 TEE 便足矣，簡單又質感，並沒有想像中的難以駕馭！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＃Look 03

夏天必備的下著單品如五分短褲、單車褲也都能與紮染做搭配，而渲染元素加上開襟襯衫就是滿是熱帶風情，最後繫上短鏈或穿戴配件來疊加層次，完成街頭個性穿搭！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dappei 結語：

紮染的視覺強烈，若是害怕過於引人注目，可以挑選比較低飽和度的色系，或者可以將重點放在紮染，其他單品則盡量選擇素面素色去做搭配。

文字編輯：Fang

你可能有興趣的文章：

什麼黑色、土色都先放一邊，來件「紮染 Tie-Dye」繽紛這個夏日，創造獨特穿搭風情！

除了 Boyish 還有淘氣的「復古男孩風」，盤點 4 款經典入門單品，搭配失誤率近乎零！

Dappei

https://dappei.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Dappei, 搭配, 紮染, 穿搭
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0720-0726　雙魚守不住錢財、獅子對目前感情談累了

奧斯塔羅12星座一周運勢0720-0726　雙魚守不住錢財、獅子對目前感情談累了

6分飽、晚上不吃水果　許瑋甯靠「7字秘訣」成功瘦了10公斤

6分飽、晚上不吃水果　許瑋甯靠「7字秘訣」成功瘦了10公斤

避免橘皮來亂！健身房重訓、盡量做伸展　讓身型變得更緊實

避免橘皮來亂！健身房重訓、盡量做伸展　讓身型變得更緊實

Dappei／迷幻的「紮染」單品其實很好駕馭！3種個性Look　獨特又不撞衫 許曦文中空下腰絕美！小S女兒合體拍時尚照　許老三超齡氣場無法擋 「5個方法」讓頭髮快速留長，原來「梳頭」藏秘密 最新「亮白神器」爆紅！開瓶才加進C粉　保養講求「新鮮」效果超強 星巴克最新爆款！「綠色大理石杯」超美紋理每個都獨一無二 「我不只需要你，更要成為你需要的人！」《雙甲路邊攤》人際互動的三道課題 Jennie「火辣黑裙」秀傲人肩線！下秒換回白襯衫直接變乖乖牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面