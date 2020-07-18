徐睿知新劇造型變不停！村姑麻花辮、空姐包頭　6款髮型範本霸氣又撩人

韓劇《雖然是精神病但沒關係》熱播，女主角徐睿知飾演的高文英霸氣又撩，不只奢華穿搭很夠看、連髮型也不馬虎，配合穿搭每次出場髮型都不一樣，根本把整部劇當成髮型範本！今天就特搜幾款徐睿知在劇中的髮型範本，其中也有好上手、顯小臉的髮型呢！

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知髮型範本1：髮尾波浪捲

第一款就是非常有千金風格的髮尾波浪捲，從頭頂開始順吹、僅在髮尾做出波浪捲，不僅看起來相當有千金小姐的風範，既霸氣又有女人味，完全是高文英代表髮型。

徐睿知在劇中的髮型其實大部分頭頂都沒有捲度，也比較貼頭皮，對臉型修飾度較低，不過沒有徐睿知的小臉、一般人還是建議將頭頂吹出一點蓬鬆感，會更修飾臉型。

另外徐睿知在發布會上的髮型一樣是這款髮尾捲，但是頭頂髮根有刻意吹出蓬鬆感，對臉型來說有較好的修飾效果，可以在視覺上拉長臉型、顯小臉。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知髮型範本2：無捲度直髮

另一個霸氣的髮型就是這款無捲度直髮，不僅髮根沒有蓬鬆感、連髮尾捲度也沒有，這種捲度的髮型在韓劇其實出場率很高，大部分都是女強人、較強勢的歐妮髮型，像是《請輸入檢索詞WWW》中的車賢也是這款髮型！

這款髮型特別注意髮絲的光澤、柔順感，如果你有自然捲，建議一定要先燙過，或是用離子夾先夾過，再用圓梳吹整表面，最後再抹上一點髮油帶出髮絲光澤感。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知髮型範本3：半頭

這款半頭也是徐睿知在劇中經典的髮型，半頭這幾季在韓國相當大勢，不挑長度、短髮也可以綁，直髮捲髮綁起來都很好看，隨興又有女人味。

這款半頭非常甜美，高文英綁了半頭之後看起來也多了分甜美感，另外這種半頭也已在視覺上拉長臉型，有顯小臉的效果。

除了一般用髮圈，也可以像徐睿知一樣先把耳朵以上的頭髮扭轉成束，在用小黑夾夾起來即可，看起來更加隨興，但還是老話一句、想要更加修飾臉型，頭頂記得在抓鬆、更加蓬鬆自然。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知髮型範本4：麻花辮

這款麻花辮既個性又不失甜美，非常符合高文英在劇中的角色，厚厚的髮量綁起來不僅清爽、也修飾臉型，非常適合夏天！

這款麻花辮建議搭配中分瀏海或是旁分瀏海，可以在視覺上拉長臉型，如果怕麻花辮散發村姑味的話，綁好後、記得稍微將辮子抓鬆，有點凌亂的感覺顯得更加隨興，也沒有村姑感。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知髮型範本5：包包頭盤髮

徐睿知在劇中很常綁的就是這款包包頭盤髮，有點像是法式盤髮、空姐包頭，給人感覺比較正式、復古典雅，高文英以旁分瀏海搭配，中和正式感，顯得較隨興自然。

這款包頭綁起來比較貼頭皮，可以修飾側面頭型，尤其是推薦給扁頭、或是側面臉型比較不立體的人，可以增加側面的份量感，如果是圓臉臉型、希望臉看起來長一點的話，也可以像高文英一樣將包包頭綁在較高的位置，更可以拉長臉型。

另一款包頭盤髮則是比較低的位置，有點像是髮髻的感覺，不僅對臉型修飾度較低、也相對較為正式。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知髮型範本6：隨興低馬尾

最後一款就是很好駕馭的隨興低馬尾，雖然一般人不陌生、但對高文英來說算是相當少見的髮型，這種沒有任何捲度的馬尾砍起來其實相當清純、很像是學生初戀髮型。

這款馬尾僅以髮圈隨性紮起來，稍微抓鬆兩側的髮絲，看起來相當清純，一般人想要修飾臉型的話，可以在綁好馬尾後、稍微抓鬆後腦杓及頭頂，增加髮根蓬鬆感，修飾臉型效果更好。

文／美人圈 圖／翻攝自tvN《雖然是精神病但沒關係》

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