吳謹言練出「天鵝手臂」全靠4動作！獨家減肥操一個月告別蝴蝶袖

吳謹言首次詳解自己獨家的瘦身操！她笑說雖然自己92斤（46公斤）不能算胖，但瘦總要瘦在對的地方，因此摸索出了一套「露哪瘦哪」的減肥公式。這回先來教大家4招瘦手臂動作，未來也會定期分享其他身材管理秘訣給大家！話不多說，一起看看吧～

吳謹言減肥運動1：胳膊拉伸

坐在瑜伽墊後，雙腿伸直，雙手交叉朝腳底勾（如果勾不到，就往腳腕勾）。動作時，大臂要有拉伸感，做五次後休息。

吳謹言減肥運動2：3D天鵝臂

吳謹言解釋，這個動作是芭蕾中非常基礎的動作，做起來就像天鵝一樣纖細優雅，這也是為什麼我們會稱漂亮、零贅肉的手臂為天鵝臂。

而這個動作就是想像自己正在跳芭蕾，抬頭挺胸後把雙手緩慢舉起來、再放下。全程中會感受到後背被舒展開來，蝴蝶袖明顯使勁往上發力，手臂超級痠，但可以有效打薄掰掰肉！建議做10次後休息。

別停！接下來我們做橫向的天鵝臂運動。同樣將後背挺直，以水平向的方式來緩慢前後擺動手臂（很像蛙式划水！）。這組動作全靠肩膀力量帶動手臂，可以同時鍛鍊肩頸，並全面的將手臂贅肉減肥掉。同樣做10次休息。

吳謹言減肥運動3：側邊俯臥撑

這個動作非常適合喜歡宅在家健身，或者工作忙碌沒時間上健身房的人！預備動作斜側坐著，用一邊手臂撐起上半身。接著，將腿部上推抬起，身體呈一直線，用手臂支撐上半身的重量後，手臂輕輕彎曲做小幅度的側伏地挺身。因為動作非常酸累。建議做8次為一組，做3組後休息、換邊。

吳謹言減肥運動4：放鬆練習

吳謹言叮嚀，負重練習後一定要做仔細放鬆，才能塑形出好看的手臂肌肉線條唷！坐在瑜伽墊上，將手臂放在身後，再慢慢延伸到離身體最遠的位置，同時感受著整個手臂的拉伸感～堅持20秒後休息。

這個夏天，讓我們跟著吳謹言一起變成穿衣顯瘦、脫衣有肌肉的小仙女吧！

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠吴谨言、小紅書＠吴谨言Y

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