吃編／Dior、YSL氣墊大評比！油肌必買的是這一顆

文、圖／吃編

這一篇要來詳細介紹最近兩大精品美妝都推「控油」型氣墊，分別是迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅、YSL恆久完美特霧氣墊粉餅，這兩位選手都是很多人期待值爆表的氣墊，就一起來看看它們的實測效果。

選手1號：迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅

迪奧自2017年推出超完美持久氣墊粉餅，隨即擄獲全球女性芳心，成為迪奧暢銷NO.1的明星氣墊商品。今年八月，更持妝、更保濕的精品級氣墊旋風問世，在迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips親自設計下，推出全新迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅SPF 35 PA+++。外型比上一代更薄，而且LOGO從壓印變成立體，精緻度提升、價格還變便宜超級佛心，看到這就已經想買了好嗎！哈

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅 SPF35 PA+++ 14g NT.2,100

共6色#0N/#1CR/#1N/#1W/#2N/#3N

跟著粉色蒙田包一起拍整個太搭，這種有點煙燻粉色的包也豪好看啊，只是育兒的媽媽背這種包包是整死自己無誤！

整死自己歸整死自己，但沒小孩的人還是很值得入手，可以跟秀智同款，謝謝！

選手2號：YSL恆久完美特霧氣墊粉餅

2017年YSL【恆久完美氣墊粉餅】一上市即被譽為全世界最美氣墊粉餅，更在韓國拿下全年銷售第一、蟬聯3年全亞洲銷售第一的紀錄！今年YSL再推全新【恆久完美特霧氣墊粉餅】，奢華霸氣黑銀設計，經典YSLCASSANDRE LOGO高調地烙印在極霧黑色粉盒上，其妝感更是前所未有的高遮瑕完美特霧美肌！

YSL 恆久完美特霧氣墊粉餅 14g 共5 色 NT.2,300

介紹完兩名選手，終於要進入主題了，這篇廢話非常少請幫我按愛心！

2.美度：這兩個外型顏值真的都巨高，迪奧皮革加上立體LOGO真的很厲害，很有貴婦感，YSL相對就比較個性潮流感。

兩個牌子我都很愛，尤其是包包XDDDDDDD買不起包包我用氣墊也是一樣的，能滿足媽媽的時尚品味(老公表示......請先減肥)

本人使用色號：迪奧2N，算是自然膚色調、YSL為20，自然膚色使用會稍微偏亮白一些些。

1.價格：同為14g的容量，迪奧是NT.2100、YSL是NT.2300，差台幣200塊啦！可以去吃鬍鬚張便當再加一杯手搖飲

2.美度：這兩個外型顏值真的都巨高，迪奧皮革加上立體LOGO真的很厲害，很有貴婦感，YSL相對就比較個性潮流感。

兩個牌子我都很愛，尤其是包包XDDDDDDD買不起包包我用氣墊也是一樣的，能滿足媽媽的時尚品味(老公表示......請先減肥)

3.氣墊外盒厚度：迪奧改版後變輕薄，以外出攜帶便利性來說迪奧較方便。

如果包包都是小包居多的女孩就只能選迪奧囉，像是香奈兒的迷你boy那種

4.上妝質地觸感：

迪奧依舊是按壓量控制做得很好，海綿比較硬，不會一壓就全沾到粉底，上妝觸感比較薄透。

迪奧上妝的感覺就是很ㄉㄧㄠˊ，不知道怎麼講那感覺，拍打時感覺沒什麼粉，但其實又真的有

YSL是海綿很軟那種，所以一壓會容易沾取較多的粉量，YSL的粉體比迪奧滑順，上臉後比較好推開，如果兩頰皮膚較乾的女孩會建議用YSL。

5.氣墊粉撲使用手感：以同樣是放三隻手指頭的程度，迪奧的氣墊粉撲比較剛好，YSL的氣墊緞帶會顯得較緊XD大概是編輯手指比較粗的緣故，但這也無傷大雅就是，只是剛好發現。

6.遮瑕度：相較之下其實兩款的遮瑕都有做到中上的程度，尤其紅感都被修飾得滿好，YSL的遮瑕度比迪奧高一些。

7.持久接貼妝度：編輯的T字是超容易出油那種，所以脫妝多少都會，迪奧拍打上去的粉感比較薄，所以我覺得迪奧比較貼妝。

8.出油度：在沒有搭配使用控油產品下，我使用兩款氣墊還是會微微出油，肉眼看不準，我實際用面紙按壓發現YSL的粉體被吸附在面紙上比較少，迪奧在面紙上相對來說是比較多粉體及油量，也就是說YSL粉體會比較貼膚。

9.顯毛孔度：上妝完迪奧在鼻子部位比YSL顯毛孔，但經過長時間悶熱天氣的摧殘下，YSL在臉頰的顯毛孔度又比迪奧稍明顯一些，但因為我是要測試就沒另外搭配控油產品，如果壓上蜜粉或噴定妝噴霧應該會好很多。

10.抗暗沉度：我覺得這兩款氣墊很棒的地方是都沒讓我覺得暗沉，出門工作一天後回家拍攝依舊覺得跟剛上妝時差不多的亮度。

總結：如果兩頰很乾的女生會建議用YSL，會比較好上妝，如果喜歡薄透又持妝的可以試試迪奧，喜歡比較白、比較遮瑕，尤其是泛紅肌膚的人就YSL囉！其實兩款表現都讓小編挺滿意的，就是有一些小細節適合不同類型的人，氣墊真是個黑洞坑，個人就是位超熱愛氣墊的女子！看著這些美麗氣墊，心情也跟著好起來XD

會不會大家覺得這篇直接放總結這一段就好XDDDD

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