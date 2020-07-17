徐睿知用「大地色」畫出超強電眼！尾端暈染、纖長睫毛是妝容關鍵

韓劇《雖然是精神病但沒關係》熱播，女主角徐睿知飾演的高文英霸氣又撩，不只奢華穿搭很夠看、連髮型也不馬虎，妝容更是話題超高，從奶茶裸唇到有氣勢、又有女人味的眼妝，今天就帶來徐睿知的眼妝「眼尾暈染」教學，畫出高文英高傲又霸氣的眼妝！

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知眼妝重點：棕色、大地色眼影暈染

徐睿知在劇中的角色高文英，是位霸氣又高冷的反社會人格作家，化妝師的眼妝多半都會特別強調「拉長眼型」來塑造人物形象，如果讓眼妝太濃，反而會讓眼睛顯得更小，所以化妝師的化妝技巧非常巧妙，可以自然拉長眼型、放大雙眼。

化妝師之前也公開過眼妝用品，先以粉裸色眼影當作打底，提亮眼周、讓眼皮更乾淨，再用棕色或大地色系的眼影上在眼窩、且著重於眼尾往外延伸，最後再用金棕色的偏光眼影稍微提亮眼球中間即可，僅以2-3色眼影做暈染，眼妝乾淨不顯髒。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知眼妝重點：眼影「眼尾暈染」取代眼線

比起透過眼線來拉長眼型，化妝師建議不如用眼影，以眼影加強「眼尾暈染」，可以用深棕色的眼影加強眼尾的ㄑ字部位，一樣可以有拉長眼型的效果！而且用眼影取代眼線，讓眼妝更加柔和、不銳利。

化妝師也提到，其實徐睿知本人的眼型是有點下垂的狗狗眼，所以眼線也可以畫出上揚感、或是大約平行眼型即可，讓眼型更加上揚、改變眼型，另外化妝師也提到，如果害怕眼線太過銳利，也可以用咖啡色的眼線膠、眼影畫眼線，更加柔和。

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知眼妝重點：娃娃般纖長的睫毛

睫毛部分則以纖長為主，除了刷上睫毛膏之外、也可以以自然款的假睫毛增加睫毛纖長感，但是要注意以睫毛梳將睫毛梳開，避免結塊之外、也不會破壞眼妝的氣勢感。

文／美人圈 圖／翻攝自tvN《雖然是精神病但沒關係》、小紅書@胖大桃

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