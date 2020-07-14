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「小鹿斑比」穿上性感泳裝Q爆！BURBERRY衝浪遊戲還能和朋友比賽

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

為了和年輕世代接上軌道，許多品牌都開始嘗試新鮮事物，不只是在設計上更為新穎年輕化，也逐漸往跨界領域發展，像是近期FENDI和Roger Vivier相繼推出IG濾鏡遊戲，BURBERRY則在近日發佈了一款「B SURF衝浪小鹿」線上遊戲，讓民眾能與品牌設計中經常出現的超Q「小鹿斑比」，一起來場刺激的水上衝浪競速比賽！

▲BURBERRY小鹿衝浪遊戲。（圖／品牌提供）

還記得日前曾為大家介紹BURBERRY全新的TB印花嗎？創意總監Riccardo Tisci在今年夏天將原先的TB 花押Monogram老花大膽放大、改造，並換上了更多色彩，更邀請超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）來拍攝形象大片，示範這全新的「TB Summer Monogram」系列單品，且首度嘗試利用CGI製作廣告動畫，虛實交錯的場景相當吸睛。

▲BURBERRY小鹿衝浪遊戲。（圖／品牌提供）

但是BURBERRY這次還做了更進一步的創新，本季跨足「遊戲領域」於官網推出線上遊戲「B SURF衝浪小鹿」，不僅可以單機遊玩，也能與朋友們連線對戰，可以使用電腦與手機遊玩，操作都非常簡單，只要吃到「TB LOGO」就能加速，遇到水中渦流則要避開，以「計時」的方式進行全球排名。

▲BURBERRY小鹿衝浪遊戲。（圖／品牌提供）

創意總監Riccardo Tisci似乎對於「小鹿斑比」特別情有獨鍾，在上任後的幾季作品中，都能看見小鹿的圖案或是斑點元素，然而這次更直接讓小鹿斑比擔任遊戲主角兼任模特兒，玩家可以讓小鹿穿上4種不同的「夏季印花」系列單品，同時為大家示範演繹，包括衝浪板也是本季真實所推出的，是不是超可愛？

▲BURBERRY小鹿衝浪遊戲。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY小鹿衝浪遊戲。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY小鹿衝浪遊戲。（圖／品牌提供）

▲小鹿斑比的四種服裝造型。

▲BURBERRY小鹿衝浪遊戲。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 夏季TB印花衝浪板，NT＄165,000。

近期Roger Vivier與南韓插畫家合作推出超好玩的《Walk Your Tuna》 IG 濾鏡遊戲；FENDI也於近日正式推出California Sky 系列濾鏡讓民眾免費玩一波。

▲IG濾鏡遊戲。（圖／品牌提供）

▲IG濾鏡遊戲。（圖／品牌提供）

►BURBERRY TB印花換上夏天配色出泳裝！全新「Alice包」終於登場

►IG超夯濾鏡遊戲加一！「張嘴、眨眼」跟著RV當家萌犬闖巴黎

►過期的票券=廢紙？3步驟教你起死回生

關鍵字：

Burberry, 小鹿斑比, 小鹿衝浪, B SURF, Riccardo Tisci, 夏季印花, TB, Monogram
fashion.net

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