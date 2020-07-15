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王建民代言CITIZEN男錶　再披40號球衣演繹經典「敢 超越」

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▲CITIZEN鈦科技50週年，請來「沉默王牌」王建民出任代言人，攜手演繹經典「敢 超越」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

身穿墨藍色西裝，手戴光動能GPS衛星對時錶F150，展現紳士風範，「沉默王牌」王建民，趁著休假返美前的空檔，出席CITIZEN代言活動，難得化身時尚咖的他，擺起POSE有些生澀，但MAN度依舊滿分，而這也是他繼去年為PROMASTER 30週年紀念腕錶站台後，二度與CITIZEN合作，只是身分由嘉賓晉升為代言人。

▲王建民代言星辰表。（圖／星辰表有限公司台灣分公司提供）
▲「沉默王牌」王建民出任CITIZEN台灣2020年的男錶代言人。（圖／記者吳杰澄攝）

「今年很開心很榮幸，成為CITIZEN代言人！」王建民透露自己從去年第一次與CITIZEN合作後，就成為品牌愛用者，此次他指定搭配的御用錶款CC3085-51E，一貫承襲CITIZEN光動能、全球GPS衛星對時及Super Titanium超級鈦TM等獨有核心技術，不但戴起來非常輕，還能「一按對時」，對於經常往返台美兩地的他來說很方便，另外沉穩中帶有巧思的設計，也讓他相當滿意，「顏色就是石磨黑，然後加上一點橘色，比較活潑不死板！」

▲▼王建民代言CITIZEN男錶 大秀紳士風範演繹「敢 超越」。（圖／記者吳杰澄攝）
▲王建民手戴光動能GPS衛星對時錶F150，展現紳士風範。（圖／記者吳杰澄攝）

今年球季轉隊至中信兄弟擔任客座投手教練的王建民，談到身分轉換成「王教練」後的挑戰，他坦言以前只需顧好自己，現在想的是如何讓場上的球員更好，而運動員的養成訓練計畫，也有賴於精準的時間掌握，「我一個人要看很多的選手，要去幫他們灌輸新的觀念和一些球場上的臨場反應，戴上手錶的話，就可以很清楚地知道，如何有效率的把時間分配到每個人身上。」所以看錶也成為王建民在訓練場的經典畫面。

▲▼王建民代言CITIZEN男錶 大秀紳士風範演繹「敢 超越」。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼王建民現場換上40號球衣，演繹經典「敢 超越」。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼王建民代言CITIZEN男錶 大秀紳士風範演繹「敢 超越」。（圖／記者吳杰澄攝）

記者會以二度「加盟」為主軸，為了象徵經典永存，現場特地為王建民換上CITIZEN 40號球衣，也正式宣佈2020男錶代言人身份。CITIZEN企劃部課長 Jeff表示，王建民從球員變成教練，持續堅持追求更好的可能、專注當下的堅毅特質，與CITIZEN品牌精神「Better Starts Now」不謀而合，「我們就是不斷地突破自己，所以今年做一個很大的突破，從原本的找歌手或演員代言，轉為找職場上頂尖的台灣之光」，希望能藉此傳達不斷超越的理念。

▲▼王建民代言CITIZEN男錶 大秀紳士風範演繹「敢 超越」。（圖／記者吳杰澄攝）
▲超級鈦TM50週年新品，集合CITIZEN科技之大作。（圖／記者吳杰澄攝）

CITIZEN鈦科技50週年，不但找來王建民傳達「敢超越」的精神，也發表一系列新品，展現不斷進化的製錶科技，其中又以光動能GPS衛星對時超級鈦TM腕錶CC3085-51E和首度在台亮相的光動能全球電波錶款CB5887-55H最受矚目。

▲▼王建民代言CITIZEN男錶 大秀紳士風範演繹「敢 超越」。（圖／記者吳杰澄攝）
▲光動能GPS衛星對時超級鈦TM腕錶CC3085-51E。（圖／記者吳杰澄攝）

CITIZEN企劃部課長 Jeff補充說道，「CC3085-51E錶殼、錶帶皆採鈦金屬材質，錶徑約42mm，但重量基本上不到90公克，同時搭載光動能GPS衛星對時機芯F150，具備40個時區時間，暢遊世界各地都能瞬間調校時差；而不鏽鋼錶款CB5887-55H，一襲深灰色的GIP灰色電鍍，內斂且富含質感，除了可透過接收多局的電波訊號精準的調整時間外，還具備著萬年曆、星期日期顯示和碼表計時等多樣實用的功能，對於講求服飾搭配的男性而言，是個不錯的選擇。」

▲▼王建民代言CITIZEN男錶 大秀紳士風範演繹「敢 超越」。（圖／記者吳杰澄攝）
▲光動能全球電波錶款CB5887-55H首度亮相。（圖／記者吳杰澄攝）

不斷力求創新的品牌，遇上了沉穩面對挑戰的代言人，CITIZEN與王建民攜手演繹「敢超越」，讓經典再進化，也為專業品味寫下新註解。

更多詳細資訊請見CITIZEN男錶 王建民 代言網站：https://reurl.cc/QdvqDq

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關鍵字：

CITIZEN, SuperTitanium, 超級鈦TM, BetterStartsNow, 敢超越, 沉默王牌, 王建民, 鈦科技, 光動能, 全球GPS衛星對時
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