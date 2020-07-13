【廣編】Perspective de Chaumet　築藝萬象頂級珠寶上市

【廣編特輯】

圖、文／尚美巴黎提供

240 年以來，世家不斷地從世界萬物中取得創作的靈感，包括自然主義、文化、歷史背景….等做為不同的創意發想。2020 年全新主題的頂級珠寶系列 — « Perspectives deChaumet 築藝萬象 »則是採用了過去創作的另一大基石—建築來表現這次的主題。此系列作品更加上了世家慣用的自然主義風格中的棕櫚樹、藤蔓、蜿蜒蜷曲的枝葉和玫瑰花結，來裝飾著作品主題，同時也呼應了過去歷史的藝術發展歷程，於 2020 七月正式在巴黎發布。此次的記者會採用虛擬方式發布，能使更多 Chaumet 作品的愛好者能同步於線上遠端觀看這次的全新作品，本系列作品也即將於八月中下旬抵達台灣，為全球首場巡迴展覽。

全新的頂級珠寶 « Perspectives de Chaumet 築藝萬象 » 重新詮釋了在 haumet 文化傳承中很重要的一部份，採用當代藝術以及創新的方式向國際上許多重要的建築指標來致敬。從文藝復興到當代解構主義，再到俄國建構主義，Bauhaus (包浩斯 ) 主義和義大利未來主義，每個派系對於這些藝術風格以及見解僅有單一的認識。Chaumet 藉由過去跨越多個世紀的淵遠歷史，結合了線條的純粹，驚豔的手法和非凡的精湛技藝，採用了一種全新的解構方式，將這些藝術概念轉化為珠寶