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孫盛希沾光「世界冠軍」表哥　合體煮咖啡自誇兄妹沒秘密

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▲ALLSAINTS 合作 VWI by CHADWANG設立微風南山咖啡快閃店，世界冠軍咖啡師王策是孫盛希表哥。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

東倫敦時尚品牌ALLSAINTS 在今夏首度跨界合作世界冠軍咖啡師王策品牌 VWI by CHADWANG，於今（13日）請到王策與歌手表妹孫盛希為咖啡快閃店站台。受到疫情影響，孫盛希許久未公開露面，多虧表哥的福，兩人首次以兄妹身份公開合體，孫盛希搞笑表示：「謝謝表哥賜給我工作。」

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 與冠軍咖啡師王策品牌VWI by CHADWANG首次跨界合作，王策與親表妹孫盛希同框站台。（圖／品牌提供）

ALLSAINTS與VWI by CHADWANG首次跨界合作於微風南山成立咖啡快閃店，幕後推手王策除了是2017年世界冠軍咖啡師，也是歌手孫盛希的親表哥，兩人不避諱好感情，胸有成竹表示，「有秘密都會跟對方說。」但被問及是否孫盛希在感情上有好消息了，王策則是吊人胃口：「有好事啊！我要開新店，希希有新專輯。」孫盛希也回應：「還以為你要講什麼。」不過她立刻補充，「這應該是疫情後的第一場工作，謝謝表哥給我工作機會。」這也是兩人首次以兄妹身份同台，更一同煮起咖啡展現好默契。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲王策換上品牌Auroville黑色棉麻混紡西裝外套沖煮咖啡星味十足，NT$12,800 。（圖／品牌提供）

當然，王策不僅沖煮咖啡技術一流，外型姣好的他換上品牌Auroville黑色棉麻混紡西裝外套也星味十足，王策在現場調製出為ALLSAINTS量身打造的「Black Forest 黑森林」，口味比較偏大人系，前有柑橘的清淡香氣，後有些許苦味中和，他也自稱該飲品是宛如森林上的一抹烏雲，獨一無二的風味提供民眾一試究竟。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲AllSaints X VWI 微風南山咖啡快閃店將在7月18日至8月9日登場，提供孫盛希洋裝灰藍色兩件式洋裝NT$10,600；與王策Bondi騎士皮夾克NT$19,600。（圖／品牌提供）

AllSaints X VWI 微風南山咖啡快閃店將在7月18日至8月9日每周六、日下午3點至6點登場，店內新款包括孫盛希穿著的Hera灰藍色兩件式洋裝，灰色調為夏季注入一絲涼意；也有王策身上的Bondi騎士皮夾克彰顯品牌經典英倫氣息，凡於指定時間內在微風南山快閃店上消費，即享一杯期間限定特調咖啡。  

同時間備受矚目的還有藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）也宣告推出啤酒，為迎接夏季到來，特別打造了淡啤酒（Blue Bottle Pale Ale），口感上能喝到柑橘味以及苦味相互碰撞，也是咖啡與酒類結合的創新搭配，讓不少消費者相當期待。

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關鍵字：

東倫敦, 時尚, 品牌, ALLSAINTS, VWI by CHADWANG, 孫盛希, 王策, 咖啡, 冠軍
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