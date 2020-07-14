夏季用曲線決勝！7種「美臀食物」多吃，打造性感豐臀

▲挑對食物讓你健康又豐臀。（圖／翻攝自IG/k__jenny）

編輯 / Lily

穿上泳裝，你對自己的臀部曲線感到滿意嗎？除了勤做運動外，原來飲食也能幫助臀部線條，以下7種食物多吃，不僅健康又能豐臀，真是一舉兩得！

想要臀部更加緊實，就必須同時增加脂肪和瘦肌肉組織，臀部是由臀大肌組成，若想要肌肉增大，必須再加些脂肪才能讓看起來圓潤豐滿，所以必須攝取高蛋白質、高熱量食品，這裡指的高熱量並非垃圾食物喔！

#高蛋白質

許多健身人士都會補充高蛋白，運動後15-20分鐘效果最好，其實每個人對蛋白質量需求不盡相同，正常來說從一般日常飲食就能攝取足量。

#牛奶

想要臀型渾圓性感，那麼一定要喝足牛奶，尤其是全脂牛奶，一般人都誤以為喝了會變胖，其實它內含豐富蛋白質和鈣，有助於幫助建立瘦肌肉和增強骨骼。

#糙米

糙米是瘦身好物，富含膳食纖維，和白米比起，吃起來更有飽足感，糙米能提供身體維持肌肉所需燃料，尤其在做臀部訓練運動時尤其重要。

#鱈魚

魚擁有高蛋白質和Omega-3脂肪酸，像是鱈魚、鮪魚、都擁有豐富優秀蛋白質。

#豆類

豆類是蛋白質、維他命、礦物質的重要來源，並且富含膳食纖維，對維持體內平衡很有助益，像是常見的扁豆、青豆、豌豆和鷹嘴豆都是好選擇。

#酪梨

酪梨營養價值高，內含維他命A、B6、C和E，能幫助補充身體能量，同時避免肌肉損傷，早餐可以用酪梨搭配雞蛋，做成沙拉或是三明治也美味健康。

#牛排

牛排含豐富動物蛋白質、維他命B3、B12，若有健身習慣，牛排是補充豐富蛋白質的好選擇，若不吃牛肉，雞胸肉、火雞肉都能替代。

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