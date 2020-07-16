愛助人的樂天派或計劃行事控？簡單小測驗看出你的「職場性格」

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

每個人都有很多面向，可能在面對生活、家庭和工作上所展現出來的人格特質都會有些不同，那你知道自己的「職場性格」是哪一種嗎？是喜歡助人的樂天派或凡事講求計畫的謹慎型？下面這個簡單小測驗可以幫你更了解自己，面對工作時有哪些特質。

Q：當你發現朋友的物品不小心遺落了在你家，你通常會怎麼做？或認為以下哪種方式最合適？



A.託人帶給朋友



B.立刻幫朋友送去給他



C.先用電話或訊息跟朋友約時間碰面，再把東西帶給他



D.先放在家裡，之後再想要怎麼辦

A.託人帶給朋友



會選A的通常都是比較樂天派的人，很喜歡幫助別人，同時也很不擅長拒絕，一旦別人對你提出請求，就算自己做不到，也很難拒絕對方，因而常會讓自己陷入進退兩難的局面。這類型的人要學會「人生的減法」，適當地拒絕，真的做不到的事不要隨意答應別人。

B.立刻幫朋友送去給他



會立刻幫朋友送過去的人，是有著大膽與冷靜兩種特質的人，做任何事時會以整體的利益作為優先考量，不會短視近利，被眼前的利益所誘惑，能將眼光放得較遠。但有時對自己的要求會過於嚴苛，要記得適當宣洩壓力，為自己找到合適的找到舒壓方式。

C.先用電話或訊息跟朋友約時間碰面，再把東西帶給他



選擇C的人大多是態度很積極、頭腦很靈活的人，工作能力也很好，只是有時候會有「過於自信」的狀況，而聽不進別人的建議。偶爾可以試著先換位思考一下，再下決定或行動，或許會發現不一樣的做事方式。

D.先放在家裡，之後再想要怎麼辦



這類型的人通常是比較小心謹慎型的人，不喜歡沒有想好規劃就魯莽行事，且有著強烈的責任感，但有時也會因為責任感太強而讓自己產生過大的壓力，甚至反而影響表現。其實有時候稍微「放過」自己，或許會有更多靈感，在處理事情上也會更靈活。

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