《冰雪奇緣》水晶上百個切割面超閃　蝙蝠俠也出動逞威風

▲施華洛世奇推出《冰雪奇緣》系列擺件吸引迪士尼迷。（圖／施華洛世奇提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

《冰雪奇緣》大小粉絲不少，施華洛世奇（Swarovski）今夏推出女主角艾莎與可愛雪寶造型擺件，為室內空間增添奇幻魅力，特別是披著淺紫色披風的艾莎，由343個閃亮切割面構成，每個角度都折射出耀眼光芒，同時展現品牌工藝；若想把他們戴上身，丹麥飾品Pandora的迪士尼系列除了推出各角色吊飾，還結合劇中充滿正能量的台詞，激勵人心。

▲施華洛世奇艾莎擺件12,900元（左起），雪寶擺件6,990元，雪花掛飾3,990元。



施華洛世奇水晶擺件設計多元，絕不會錯過熱門的迪士尼電影主題，夏季發表《冰雪奇緣》艾莎與雪寶擺件，以及一款雪花掛飾，予人視覺涼感，到冬日聖誕節還能使用雪花掛飾妝點聖誕樹；而Pandora打造能穿戴的《冰雪奇緣》飾品，當中艾莎吊飾鑄刻「inner strength」勵志語，安娜款點綴黑琺瑯的「Fearless by nature」字句。

▲Pandora《冰雪奇緣》系列雪寶吊飾（左起）2,480元，艾莎與諾可2,880元，安娜吊飾2,880元。（圖／翻攝Pandora官網）

不只有女孩喜愛的艾莎公主，施華洛世奇也與華納兄弟旗下的DC漫畫公司攜手合作，創作暗黑英雄《蝙蝠俠》擺件，款式包括黑色與灰色水晶打造、共有578個切割面的蝙蝠俠造型擺件，他招牌的蝙蝠標誌、黃色腰帶與隨風揚的斗篷栩栩如生，而他的蝙蝠車也化為精緻擺件，一同出場超威風。

▲施華洛世奇有578個精雕細琢的切割面蝙蝠俠擺件14,900元（左），蝙蝠車擺件14,900元。

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