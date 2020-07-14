肌膚失調帥哥看到都跑了！3步驟讓妳的桃花朵朵開

記者李薇／台北報導、圖／公關照

現代人作息不正常，加上壓力龐大，很容易就會出現肌膚失調的狀況，香緹卡保養專家Ellie就設計每日早晨加倍醒膚的「桃花開心按摩法」，搭配精華保養以及粉晶按摩棒，可以讓臉部肌膚恢復好氣色，加倍引流，桃花運UP！

Step 1：以五月玫瑰花妍露噴灑全臉做打底，補充肌膚水分。

Step 2：拿取粉晶按摩棒，搭配各1/3管喚顏粉晶萃與鑽石級精華+混合塗抹全臉，以按摩棒心型雙角面為肌膚按摩引流

1.脖子處由上往下順刮，為肌膚引流。

2.下巴至耳後沿著淋巴順刮。

3.以尖端按壓下巴處穴點－承漿穴，可緊緻臉部、消除浮腫。

4.從山根兩側沿著顴骨順刮至太陽穴。

5.從眉頭沿著眉骨順刮至眉尾。

6.以向上輕推方式按摩眉骨穴點，緩解平常用眼過度之眼睛疲勞。

7.額頭處由下往上順刮。

Step 3：接著使用後續保養，全方位調養肌膚

針對喚醒疲憊肌膚香緹卡也推出全新喚顏粉晶萃，以97.3%智能植萃成分加上全新水晶胜肽及醒膚胜肽，只要塗抹上肌膚就可以立刻提升淨透度，更顯粉嫩氣色同時撫平細紋與皺紋。

針對疲憊肌膚，迪奧精萃再生微導魚子膠囊取自岡維拉玫瑰的 22 種必須微營養素，首度與岡維拉玫瑰精萃與乳油木果油完美結合，透過「微導膠囊科技」幻化成宛如玫瑰色微珠寶的「 17,000顆玫瑰魚子膠囊」，能秒速融合肌膚、瞬間完整釋放美肌能量，使膚色黯沉、乾燥缺水、細紋、瑕疵、不緊實等5大「疲倦壓力肌」指標，在短短8小時內獲得改善，肌膚彷彿吃下高單位縮時減壓維他命般，倦容退散、美麗緊緻光采再現。

法國瑪琍嘉蘭也為都會人量身訂製的「ULTIM’BOOST激速極萃系列」，推出６款機能性修護產品，因應睡眠問題、缺乏運動、營養失衡、環境侵害、情緒壓力和荷爾蒙失衡等生活挑戰導致的膚況問題，利用獨家激速科技Boosting Technology，將活性成分帶入肌底，透過28天高效密集調理，倍速激活肌膚能量。

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