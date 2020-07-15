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跟著周子瑜染內斂「莓果紫」髮色最顯白！黃肌女孩必收藏最佳範本

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE成員周子瑜近乎完美的五官容貌，幾乎年年上榜「全球最美女星」，是少女們爭相仿效的對象，先前TWICE回歸發行新曲，周子瑜罕見突破尺度露腹又露腿令粉絲噴鼻血，搭配的則是內斂深紫紅色調的「莓果紫」波浪長髮，髮色明亮膚色效果極佳！絕對是偏黃肌亞洲女孩們的最佳染髮範本。

▲周子瑜髮色。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE回歸子瑜新髮色。（圖／翻攝自IG@twicetagram，以下同）

雖然比起TWICE其他成員們鮮豔的特殊髮色略顯不起眼，但這才是女孩們日常也能參考駕馭的最佳範本。周子瑜在最新歌曲發布後的定裝造型以「莓果紫」色調的長髮為主，在室內昏暗光源下與一般深棕系列髮色相差不遠，但是在光線充足的環境下，呈現的則是帶有紫紅色調的深髮色，並摻雜著一點粉色光暈，內斂卻能讓人忍不住想多看一眼。

▲周子瑜髮色。（圖／翻攝自IG）

▲不同光線下的髮色變化。

其實周子瑜也是個標準的黃肌底子，髮色如果太偏橘或是偏黃，一個搞不好就會顯得臉色暗沉，是亞洲女孩們普遍容易遇到的問題，但是周子瑜這次染的「莓果紫」色就完全不會顯黑，反而有去黃的效果，還能襯出肌膚的紅潤感，在TWICE官方IG最新釋出的子瑜絕美側顏照中，也一併為這款髮色留下了最佳範本，想嘗試看看的女孩們快拿著這張照片去找美髮師吧！

▲周子瑜髮色。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜髮色。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜髮色。（圖／翻攝自IG）

▲最新釋出的高清版「莓果紫」髮色。

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關鍵字：

周子瑜, TWICE, 髮色, 染髮, 莓果紫, 紫紅色, 紫色, 顯白, 黃肌, 染髮範本
fashion.net

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