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免沖水！特搜3款夏日「輕盈護髮」，瞬間撫平毛躁

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▲▼免沖水！特搜3款夏日輕盈護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲造型前多一步保養，撫平毛躁。（圖／翻攝自IG/aoi186、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

盛夏季節，許多人總愛透過染髮或是燙髮造型，改變不同風格。但是染燙後的髮絲，面對吹風機與造型器的高溫吹整，加上長時間曝曬於陽光底下,容易產生缺水、毛躁分叉、斷裂、枯黃等問題，這時候造型吹整前的護髮更為重要。

悶熱的夏季，選擇護髮產品首重輕盈質地與清新氣息，避免過度滋潤反而造成額頭、頸部、背部悶熱，甚至致痘，過重的香氣更可能與汗水挾雜形成異味。

受損髮質更該被呵護，建議造型前應使用輕盈護髮，幫忙達到修護、強韌秀髮及防止熱傷害的功效。無重量感的輕盈乳霜質地，少量即可恢復髮絲活力，特別適合一般至細軟髮質、熱風吹整、經常使用離子夾或整髮器、戶外活動時間較長,以及打算將秀髮留長的使用者。

▲▼免沖水！特搜3款夏日「輕盈護髮」。（圖／品牌提供）

▲rahua 神奇核果熱修護輕盈滋養霜，60ml，1,800元。

添加具有高抗氧化成分的瑪黛葉與富含胺基酸的藜麥,以及輕質的有機葵花籽油、rahua 果油、乳木果油,搭配清新提振的檸檬草與尤加利香氣,是一款從質地到氣味皆展現高度輕盈質感的護髮乳霜。

▲▼免沖水！特搜3款夏日「輕盈護髮」。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活光萃Omega 5高效精華，200ml，1,680元。

富含超級食物的豐富營養，質地輕盈，只要噴撒在梳子上將頭髮梳順，一個動作就能同時完成護髮滋養、對抗紫外線，維持頭皮頭髮健康清爽。

▲▼免沖水！特搜3款夏日「輕盈護髮」。（圖／品牌提供）

▲魅尚萱 完美造型精油泡泡，200ml，320元

首創泡沫劑型護髮精華，以綿密富彈性的泡泡確保質地輕盈不黏手，不僅保有一般護髮精油的損傷修護功能，泡泡中鬆軟的空氣更可提供捲度蓬鬆效果。成份中含有保濕水分膜可包覆髮絲，保護秀髮隔離霧霾與懸浮微粒。

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關鍵字：

夏日, 護髮, 輕盈, 免沖水
fashion.net

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