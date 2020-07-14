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「經典神盤」Dior五色眼影全新升級12色　最美橘棕調#689有秒殺預感

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▲▼「經典神盤」Dior五色眼影全新12色 。（圖／品牌提供）

▲▼「經典神盤」Dior五色眼影全新12色 。（圖／品牌提供）
記者張毓容／台北報導

「迪奧經典五色眼影」可說是每個女生一生中一定會擁有一盤的超經典眼盤代表，今年Dior「絕對搶眼系列」將推出包含經典五色眼影、造型眼線筆及飛翹睫毛膏等3大眼妝單品的全新升級版，融入時裝秀元素，打造全新搶眼色選和包裝外殼，更注入保養成分，顯色度、持妝效果再提升。全系列將於7月15日全台上市，其中五色眼影中，人人都能駕馭的最美橘棕色調#689和性感小姊姊必備的絕美紅色系#879，又美又實用，絕對要搶先鎖定。

▲▼「經典神盤」Dior五色眼影全新12色。（圖／記者張毓容攝）

▲▼「經典神盤」Dior五色眼影全新12色。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior 經典五色眼影，NT$2,450。（圖／記者張毓容攝）

全新升級的「經典五色眼影」以迪奧時尚秀妝容為靈感，融入高級訂製服造型元素，精心打造出全新粉盒和12款配色色選，更添加5種保養成分，讓上妝更保濕舒適，色彩更顯色持久。

▲▼「經典神盤」Dior五色眼影全新12色。（圖／記者張毓容攝）

▲▼「經典神盤」Dior五色眼影全新12色。（圖／記者張毓容攝）

▲全新經典五色眼影一定要先鎖定#879特拉法加和#689叢林豹紋。

全新經典五色眼影更有能為雙眸創造出柔霧、絲緞光、珠光、金屬光、閃耀光、打亮等6種妝效，每款色選都呼應一款高訂造型，能輕鬆混搭、暈染，打造多種風格妝容。尤其一定要先鎖定以Dior每場時尚秀都會登場的「特拉法加紅」打造而成的「#879特拉法加」，和比起一般大地色系更多了點橘棕調、人人都能駕馭的「#689叢林豹紋」，配色美又實用，絕對是首波就會被瘋搶的目標。

▲▼「經典神盤」Dior五色眼影全新12色 。（圖／品牌提供）

▲▼「經典神盤」Dior五色眼影全新12色。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior 搶眼造型眼線筆，NT$950。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）

全新升級版「搶眼造型眼線筆」是雙頭設計，擁有好畫易操控的滑順乳霜質地，輕輕一拉就能畫出飽和顯色線條，且防水抗汗，長效持妝效果更好，待稍微乾後用手指搓揉也不暈妝。

新版「搶眼造型眼線筆」一頭是圓滑的伸縮式筆尖，另一頭搭配獨特氣墊刷頭，可幫助暈染、柔和線條，打造煙燻妝感。色選上也呼應全新五色眼影盤，推出相對應的全新12色，有純霧面的「柔霧」與帶有絲緞光的「柔光」兩種妝感質地。

▲▼「經典神盤」Dior五色眼影全新12色。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior 絕對搶眼飛翹睫毛膏，NT$1,250。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）

不只眼影盤和眼線筆，絕對搶眼系列中專為亞洲女性打造的飛翹睫毛膏也推出全新升級版。全新一代「絕對搶眼飛翹睫毛膏」針對亞洲女性常見的稀疏、脆弱、下垂等睫毛問題，添加5種保養成分，搭配完美弧形的精準刷頭，輕輕一刷就能創造出自然捲翹、纖長濃密，上妝同時更能密集呵護睫毛。

新版「絕對搶眼飛翹睫毛膏」共推出黑色、藍色及棕色等3款常賣色，和「#閃耀銀」限量色，連包裝也換上新設計，從鑲有Dior Logo鏤空設計的管身就能看到睫毛膏色選。

▲▼香奈兒全新眼妝系列。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒全新眼妝系列。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 完美比例3D纖長睫毛膏，NT$1,200。 （圖／品牌提供，以下同）

除了迪奧，另一精品彩妝品牌香奈兒，也在今年7月推出全新眼妝系列，包含睫毛膏、眼線液筆和眉彩盤。

兩年前，香奈兒以業界首款導入3D列印刷頭並上市的「增量濃密睫毛膏」驚艷彩妝界，一推出就大受歡迎。今年，香奈兒更與3D列印新創公司「ERPRO 3D Factory」合作，推出「完美比例3D纖長睫毛膏」，全新設計360度3D螺旋刷頭除了立顯纖長美睫，更能營造濃密感。

▲▼香奈兒全新眼妝系列。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 精確持久眼線液筆，NT$1,190。

「精確持久眼線液筆」則為香奈兒眼妝系列最新力作，一次推出3款常態色和4款限定色。簡約俐落的黑色筆身藏著極細尖頭的自來水筆海綿刷頭，可畫出細緻線條，且能維持長效防水不暈染。

▲▼香奈兒全新眼妝系列。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 時尚伸展台眉彩盤，NT$2,000。

時尚伸展台眉彩盤結合2種質地眉彩與4件式配件，能精準修飾自然眉型。眉彩盤左側是可用來勾勒眉毛輪廓並上色的霧面眉蠟；右側眉粉則可增添自然柔和妝感；除了配有兩支眉彩刷，還隨附可刷拭出立體眉型的螺旋眉梳和迷你修眉夾，一盤就能完成完美眉型，共推出3款色選。

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美妝, 彩妝, 彩妝品, 眼妝, Dior, 眼影, 睫毛膏, 眼線筆, 經典五色眼影
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