marimekko罌粟花紅了56年　反骨設計師不甩老闆創造經典

▲marimekko創造的，是一種生活態度，歡愉明亮、勇敢做自己。（圖／翻攝marimekko IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

夏天來了，希望身上穿的、家裡用的，都繽紛明亮，於是想起了總是能讓人心情大好的marimekko。品牌最有名的是罌粟花，沒想到的是，創辦人一開始並不允許花朵作為圖案，反骨的設計師不甩這規定，設計了罌粟花，結果紅翻天，到現在56年了沒退燒。

▲罌粟花是marimekko的招牌。（圖／翻攝marimekko IG）

marimekko喜歡用「圖案」說故事，要講這個芬蘭品牌，印花是重點。不同於一般對於北歐的極簡印象，1951年由Armi Ratia創立的marimekko，外表看起來一點都不是那麼一回事，活潑花俏不高冷，這般景象，來自於誕生的時代背景。

1951年，芬蘭剛經歷二次世界大戰，Armi Ratia和丈夫擁有一家紡織工廠及油布公司，他們希望趕走灰暗、為世界添上快樂色彩，於是招募藝術家和設計師，創作各式各樣的圖案，成為布料的花樣。

▲品牌創辦人Armi Ratia。（圖／翻攝marimekko IG）

▲marimekko位於赫爾辛基的布料印製廠。（圖／翻攝marimekko官網）

但Armi Ratia禁止「花卉」為主題，原因很簡單，她認為「真花最美，不可能打造出比真花還美的花朵」。不過規定是規定，藝術家滿腦子的想法不見得阻止得了，設計師Maija Isola創作了名為「Unikko」的罌粟花圖案，結果引起極大迴響，從1964年紅到現在已經56年，成為招牌。

▲罌粟花不斷換上新顏色。（圖／翻攝marimekko IG）



▲罌粟花的創作者Maija Isola。（圖／翻攝marimekko官網）

Armi Ratia後來不再反對花朵圖案，但至今超過3,500種的印花中，花卉仍是少數，還有河流、樹木、海洋、動物、城市、抽象的圓點、代表平權的條紋等，題材包羅萬象，大概是罌粟花的鋒芒太強，這世界上能用的靈感那麼多，也不用拘泥在花朵上。

▲marimekko有許多黑白圖案，簡明暢快。（圖／翻攝marimekko IG）



▲芬蘭航空A350的機身上，有marimekko的Kivet石頭圖案。（圖／翻攝marimekko IG）

在芬蘭的總部裡有一間資料室，收藏了歷年來所有印花的各種版本與顏色，每一季，會從資料庫中拿出經典圖案，更改色彩或尺寸後用在商品上，也有部份是全新圖樣。所以每次逛marimekko的店，都讓人感到新鮮，就像罌粟花的顏色時時在變，這一季是綠的、下一季是粉的，錯過喜歡的沒得回頭，也不用遺憾太久，因為下一次推出的圖案或顏色可能更對味。

▲marimekko 2020夏季服裝很愜意舒適。（圖／翻攝marimekko IG）

marimekko看起來很長，其實拆解一下就懂得意義也變得好記，「Mari」是芬蘭文中女生的名字「瑪莉」，「mekko」是洋裝，所以它就是「瑪莉的洋裝」很可愛親切，很符合品牌給人的輕鬆印象。

▲2020年與UNIQLO聯名的系列。（圖／品牌提供）



▲2018年2月與美妝品牌倩碧（CLINIQUE）合作設計包裝。（圖／資料照／倩碧提供）

除了本身的設計，marimekko也玩聯名，最耳熟能詳的當屬與日本快時尚品牌UNIQLO合作的系列，2018年首發、2020年再有新設計，包括各式服裝、草編包等，都很吸睛。此外，過去還曾與美妝品牌倩碧（CLINIQUE）合作打造繽紛的包裝，而美國服裝品牌BANANA REPUBLIC、連鎖賣場Target也都曾是合作對象，創造不少話題。

▲2014年，marimekko與美國服裝品牌BANANA REPUBLIC的聯名系列。（圖／翻攝BANANA REPUBLIC官網）



▲2016年，marimekko與美國連鎖賣場Target合作推出系列商品。（圖／翻攝marimekko官網）

marimekko的每一款印花靈感來源都不同，各有不同意義，而且版權屬於創作者與品牌共有，芬蘭相當重視智慧財產權，每一次的再使用，都必須徵得創作者，或者家族繼承著作權的人同意，不能濫用，聯名也是一樣，規範相當嚴格。

這裡的小秘密是，罌粟花是其中最嚴謹的圖案，所以聯名商品上不易見到，而且它不被允許出現在「一次性使用」的消耗品上，比如用過就會被丟棄的紙盒、甚至宣傳單等。是不是更覺得這些印花的珍貴？每一件商品都經過細細考量，不是隨便就能生產的呢！

▲Mynsteri 印花，靈感來自植物和蕾絲。（圖／翻攝marimekko IG）