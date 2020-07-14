fb ig video ETtoday search mobile

marimekko罌粟花紅了56年　反骨設計師不甩老闆創造經典

>

▲Marimekko。（圖／翻攝marimekko IG）

▲marimekko創造的，是一種生活態度，歡愉明亮、勇敢做自己。（圖／翻攝marimekko IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

夏天來了，希望身上穿的、家裡用的，都繽紛明亮，於是想起了總是能讓人心情大好的marimekko。品牌最有名的是罌粟花，沒想到的是，創辦人一開始並不允許花朵作為圖案，反骨的設計師不甩這規定，設計了罌粟花，結果紅翻天，到現在56年了沒退燒。

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）

▲罌粟花是marimekko的招牌。（圖／翻攝marimekko IG）

marimekko喜歡用「圖案」說故事，要講這個芬蘭品牌，印花是重點。不同於一般對於北歐的極簡印象，1951年由Armi Ratia創立的marimekko，外表看起來一點都不是那麼一回事，活潑花俏不高冷，這般景象，來自於誕生的時代背景。

1951年，芬蘭剛經歷二次世界大戰，Armi Ratia和丈夫擁有一家紡織工廠及油布公司，他們希望趕走灰暗、為世界添上快樂色彩，於是招募藝術家和設計師，創作各式各樣的圖案，成為布料的花樣。

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）

▲品牌創辦人Armi Ratia。（圖／翻攝marimekko IG）

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）

▲marimekko位於赫爾辛基的布料印製廠。（圖／翻攝marimekko官網）

但Armi Ratia禁止「花卉」為主題，原因很簡單，她認為「真花最美，不可能打造出比真花還美的花朵」。不過規定是規定，藝術家滿腦子的想法不見得阻止得了，設計師Maija Isola創作了名為「Unikko」的罌粟花圖案，結果引起極大迴響，從1964年紅到現在已經56年，成為招牌。

▲Marimekko。（圖／翻攝marimekko IG）

▲罌粟花不斷換上新顏色。（圖／翻攝marimekko IG）

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）
▲罌粟花的創作者Maija Isola。（圖／翻攝marimekko官網）

Armi Ratia後來不再反對花朵圖案，但至今超過3,500種的印花中，花卉仍是少數，還有河流、樹木、海洋、動物、城市、抽象的圓點、代表平權的條紋等，題材包羅萬象，大概是罌粟花的鋒芒太強，這世界上能用的靈感那麼多，也不用拘泥在花朵上。

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）

▲marimekko有許多黑白圖案，簡明暢快。（圖／翻攝marimekko IG）

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）
▲芬蘭航空A350的機身上，有marimekko的Kivet石頭圖案。（圖／翻攝marimekko IG）

在芬蘭的總部裡有一間資料室，收藏了歷年來所有印花的各種版本與顏色，每一季，會從資料庫中拿出經典圖案，更改色彩或尺寸後用在商品上，也有部份是全新圖樣。所以每次逛marimekko的店，都讓人感到新鮮，就像罌粟花的顏色時時在變，這一季是綠的、下一季是粉的，錯過喜歡的沒得回頭，也不用遺憾太久，因為下一次推出的圖案或顏色可能更對味。

▲Marimekko。（圖／翻攝marimekko IG）

▲Marimekko。（圖／翻攝marimekko IG）

▲marimekko 2020夏季服裝很愜意舒適。（圖／翻攝marimekko IG）

marimekko看起來很長，其實拆解一下就懂得意義也變得好記，「Mari」是芬蘭文中女生的名字「瑪莉」，「mekko」是洋裝，所以它就是「瑪莉的洋裝」很可愛親切，很符合品牌給人的輕鬆印象。

▲Uniqlo X Marimekko。（圖／品牌提供）

▲2020年與UNIQLO聯名的系列。（圖／品牌提供）

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）
▲2018年2月與美妝品牌倩碧（CLINIQUE）合作設計包裝。（圖／資料照／倩碧提供）

除了本身的設計，marimekko也玩聯名，最耳熟能詳的當屬與日本快時尚品牌UNIQLO合作的系列，2018年首發、2020年再有新設計，包括各式服裝、草編包等，都很吸睛。此外，過去還曾與美妝品牌倩碧（CLINIQUE）合作打造繽紛的包裝，而美國服裝品牌BANANA REPUBLIC、連鎖賣場Target也都曾是合作對象，創造不少話題。

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）

▲2014年，marimekko與美國服裝品牌BANANA REPUBLIC的聯名系列。（圖／翻攝BANANA REPUBLIC官網）

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）

▲2016年，marimekko與美國連鎖賣場Target合作推出系列商品。（圖／翻攝marimekko官網）

marimekko的每一款印花靈感來源都不同，各有不同意義，而且版權屬於創作者與品牌共有，芬蘭相當重視智慧財產權，每一次的再使用，都必須徵得創作者，或者家族繼承著作權的人同意，不能濫用，聯名也是一樣，規範相當嚴格。

這裡的小秘密是，罌粟花是其中最嚴謹的圖案，所以聯名商品上不易見到，而且它不被允許出現在「一次性使用」的消耗品上，比如用過就會被丟棄的紙盒、甚至宣傳單等。是不是更覺得這些印花的珍貴？每一件商品都經過細細考量，不是隨便就能生產的呢！

▲marimekko。（圖／翻攝marimekko官網、IG、UNIQLO官網、Banana Republic官網）

▲Mynsteri 印花，靈感來自植物和蕾絲。（圖／翻攝marimekko IG）

關鍵字：

marimekko, 罌粟花
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

水象星座七月愛情運勢！天蠍與同事可能變床伴 歐米茄海馬經典潛水錶與時俱進　亮色出擊更年輕 日本推隨身「口袋冷氣」圓了現代人的夢！「穿」在身上就能降溫 3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回 GD聯名藤原浩再出「小鐵夾」！等著被天價嚇破膽　升級版雛菊球鞋也曝光 日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大 丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面