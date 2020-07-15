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王俊凱與溫昇豪「差22歲」都愛花襯衫！龍蝦、幽浮圖樣帥氣又減齡

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▲義大利高端潮牌MSGM、英國設計師品牌Paul Smith本季釋出許多花襯衫單品 。（圖／品牌提供）

▲夏季是「花襯衫」的季節，偶像組合TFBOYS隊長王俊凱搶先示範龍蝦襯衫 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

盛夏到來連日高溫不斷，萬年不退流行的「花襯衫」在今年又回到時尚高點，大陸小鮮肉王俊凱在節目中就換上了MSGM龍蝦印花短袖襯衫彰顯青春氣息，就連男星溫昇豪也巧妙穿著「幽浮印花」襯衫出鏡，兩人相差22歲卻完全看不出差距，也顯現花襯衫逆齡功力一流。

▲義大利高端潮牌MSGM、英國設計師品牌Paul Smith本季釋出許多花襯衫單品 。（圖／品牌提供）

▲義大利高端潮牌MSGM、英國設計師品牌Paul Smith本季釋出許多花襯衫單品 。（圖／品牌提供）

▲王俊凱日前在節目中以義大利潮牌 MSGM 龍蝦印花短袖襯衫出鏡，NT$15,300。（圖／品牌提供）

義大利高端潮牌MSGM、英國設計師品牌Paul Smith本季釋出許多花襯衫單品，印花變化性多，是花襯衫始終不過時的主因。偶像組合TFBOYS隊長王俊凱日前就在節目中以龍蝦印花短袖襯衫出鏡，外搭桃紫色丹寧外套，色彩出挑不顯枯燥，襯衫上最大亮點就屬迷幻的花卉印花以及龍蝦圖騰相佐，帥氣之餘相當有趣，王俊凱更稍微解扣露出迷人鎖骨，該套造型讓粉絲相當滿意。

▲義大利高端潮牌MSGM、英國設計師品牌Paul Smith本季釋出許多花襯衫單品 。（圖／品牌提供）

▲義大利高端潮牌MSGM、英國設計師品牌Paul Smith本季釋出許多花襯衫單品 。（圖／品牌提供）

▲（圖一）溫昇豪運用PS by Paul Smith幽浮印花短袖襯衫搭配正裝，NT$7,800；范少勳直接穿著全套裸男滿版印花裝，上衣NT$15,500，褲子NT$11,800。（圖／品牌提供）

看似俏皮的花襯衫也能詮釋出沉穩風格，42歲男星溫昇豪運用PS by Paul Smith幽浮印花短袖襯衫搭配正裝，單品以「飛碟冒險家」為故事主軸，獨特的鮮豔花卉竟然是將氣象播報中的熱力圖作為滿版不規則印花，溫昇豪正裝在外的搭配中和了花襯衫的靈巧，在眾多小鮮肉中脫穎而出。而MSGM本季與柏林知名藝術家Nobert Bisky合作，大勢單品裸男滿版印花短袖襯衫就受到范少勳相中，全身滿版繽紛配色十分亮眼，俐落剪裁下藏著裸男在其中，范少勳穿著下露出招牌陽光微笑再適合不過。

換個造型，范少勳上週現身第22屆台北電影獎頒獎典禮，首穿VALENTINO 2020-21秋冬男裝亮相，流露成熟魅力，單品在品牌創意總監Pierpaolo Piccioli精準的剪裁下，輪廓修長自然，並由知名荷蘭攝影組合Inez & Vinoodh拍攝充滿浪漫主義的花朵圖案更顯畫龍點睛之效。

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關鍵字：

MSGM, Paul Smith , 2020, 春夏, 花襯衫, 夏季, 單品, 王俊凱, 溫昇豪, 范少勳
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