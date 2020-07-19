100間客房無敵海景看到飽！「虹夕諾雅沖繩」正式開園　此生必住一次

原本預計5月20日開幕的虹夕諾雅 沖繩Hoshinoya Okinawa，受Covid-19肺炎影響延遲至7月1日正式開園，虹夕諾雅品牌旗下最靠近海的度假村，果然浪漫得不同凡響。

星野集團旗下高級度假村品牌虹夕諾雅的第八間物業，回歸日本領土再次於沖繩插旗，不過相較於「虹夕諾雅竹富島」主打優雅私密的大人系旅宿，「虹夕諾雅沖繩」更傾向闔家同樂的輕鬆基調。

#遺世獨立的海邊城堡



的沿著西海岸國道58號前行轉入鄉間小徑，虹夕諾雅沖繩位在沖繩本島中部讀谷村，被村宅與農田包圍的園區有著原始的靜謐與質樸，空氣中還能聞到海水的鹹香，雖然有著遺世獨立的氛圍，但其實離熱鬧的市區和知名景點車程也不過30分鐘或一個小時。

虹夕諾雅 沖繩的建築以古琉球城堡（Gusuku）為靈感發想，面海側以客房別墅作為牆垣的一部分，陸地側則以琉球石灰岩砌成的城牆與外界做區隔，遺世獨立的姿態是名符其實的「海邊城堡」。以「輕鬆自在的度假生活」為概念設定的虹夕諾雅 沖繩，園區內隨處可見果樹、林木、農田、花園等景觀風貌，將大自然的療癒力量運用到極致。

#無敵海景大放送



虹夕諾雅 沖繩的園區為長條型，擁有長達一公里的海岸線，為了讓100間客房全數都能近距離觀賞無敵海景，並減少對海岸原始生態的影響，客房別墅皆採低樓層設計，並沿著海岸線蜿蜒散佈，客房內大開大闔的窗櫺設計，將未經雕琢的天然海岸線如畫作般框裱在腦海裡。

PHOTO COURTESY OF HOSHINOYA RESORT



除了在客房內就能無敵海景看到飽，館內也設置全年開放的無邊際泳池。面迎大海的泳池，彷彿延伸至海中，旅客在游泳時有如與天空海洋合而為一。泳池水溫最高可升溫至40度，讓旅客一整年都可以在泳池中感受沖繩隨著季節與時間而變化萬千的天空與海景。

#在沖繩吃出西西里



PHOTO COURTESY OF HOSHINOYA RESORT



園區餐廳的餐點設計跳脫了以現代手法演繹傳統沖繩料理的理所當然，而是以同為大海包圍的西西里島為靈感來源，以「沖繩島上的西西里」為主題，將西西里烹調技法與精隨融入常見的沖繩食材，設計包括8道菜色的套餐。此外，在客房的土間餐廳也提供33種菜單選擇，土間餐廳並備有烹調器具，旅客可在房內輕鬆自在地享用美味晚餐。

#對外開放的濱海Cafe和燒烤餐廳



PHOTO COURTESY OF HOSHINOYA RESORT



虹夕諾雅 沖繩還有一個創舉是首度開設接納非住客的餐飲空間，而且一次還開設兩間。被岩石環繞的海邊咖啡店「Banta Cafe」，提供具有沖繩特色的食材製成的義式冰淇淋、刨冰、熱狗等輕食。在「Olu Grill」餐廳，旅客可一邊眺望在眼前的地平線海景，一邊享用正統的燒烤料理。午餐時段可以品嚐厚實多汁的漢堡，晚餐時段則能大啖以柴火燒烤得香氣四溢的牛排與海鮮，亦備有兒童餐點與甜點。

虹夕諾雅 沖繩 Hoshinoya Okinawa

開幕日期：2020年7月1日

官方網站：hoshinoya.com/okinawa/zhtw/

※ BY SILVIA SUN

（完整文章請看VOGUE.com）

小孩放風，大人放鬆／全台必訪6大海灘+10間親子飯店，暑假結束前再去玩一波！

全球最大、台北吉卜力周邊專賣店「橡子共和國」兩週年，新增等身大「無臉男」和油屋場景！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。