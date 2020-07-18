新手人妻KIMIKO的20句說語錄：「數字從來不是重點，重點是你看起來的樣子」

本名林睿君的舞蹈老師KIMIKO情定北市立大學運動藝術學系主任王家玄，7月4日完成登記結婚，正式成為「王太太」，其實個性獨立的KIMIKO分享人生金句，簡單、篤定還帶點帥氣，讓她成為不少女性粉絲的人生導師。

在 Instagram 查看這則貼文 KIMIKO（@dancekimiko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 1 日 下午 6:44 張貼

正式成為王太太，KIMIKO隔天分享婚後心情：

二個一直沒有非走入婚姻不可想法的人，在上帝的安排下相遇了。我們都非常了解自己的個性，知道自己想遇到有默契的人生伴侶，很早就做好心理和實質上的準備～

有可能要走到很後面才會找到，甚至更有可能是這輩子都遇不到！也願意冒著險耗盡青春的風險耐心等待，仔細尋找。

不過既然一開始選擇的是堅持不為結婚而結婚的想法，就提前學習享受孤獨，也嘗試對身邊異樣的眼光處之泰然。幽默以待並樂觀的面對生活。

真的沒有想到，我們能有機會相遇、扶持，成為彼此的人生伴侶，接下來還有很多門課題要學習，也希望和各位人夫人妻前輩們多多請教。

想把這份幸福跟大家分享：「把自己照顧好，擁有健康的身體，當緣份來到時，也無畏無懼的擁抱愛情」

在屏東恆春出生的KIMIKO的家境不錯，4歲開始學芭蕾舞，專科唸的是機械工程，大學轉到輔大體育系舞蹈組，畢業後到美國進修，回台後在健身房擔任舞蹈老師，因為教授許多藝人MV舞蹈，打開知名度。

現年41歲的KIMIKO曾在36歲透過友人公開徵婚，條件是「善良的肩膀」，尋尋覓覓後，今年1月因為工作認識曾是男模的王家玄，兩人交往不到5個月就訂婚，KIMIKO說兩人都喜歡運動，價值觀也一樣，最重要的是男友給她足夠的空間，加上交往過程的重要時間點都牢記心頭，所以決定攜手走一輩子。

在 Instagram 查看這則貼文 KIMIKO（@dancekimiko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 30 日 下午 6:52 張貼

長期關注KIMIKO的粉絲不難發現，她經常發表 #KIMIKO說語錄，為人生和事物做註解，得到許多認同，特別是KIMIKO的自我管理與期許。Vogue為大家整理出 #KIMIKO說 重點

1.如果有幸能成為某人深愛的對象，不要把别人的付出視為理所當然的存在。如果有天不能再繼續深愛對方，好好處理，盡全力不要讓任何人難堪。

2.分開一段感情得帶點勇氣，分出勝負的關鍵在於實力。

3.力量是傳達給對方的信號，不是用來控制對方的工具。美好平衡的重要關鍵 ～是不單靠對方的力量，讓雙方都能站在自己的重心上，互給支撐，借力合力。

4.持續運動，沒有青春，至少要留住青春的肉體。

5.數字從來不是重點，重點是你看起來的樣子。

6.我的美麗由我自己來定義，先接受自己，別人就會認同你。

7.人生的道路總是曲折，所以至少要把自己弄得正一點~

8.大多數人，好像還沒辦法接受改變，對於美麗的定義還是那麼單一，所以才讓許多人對自己如此否定、那麼傷心絕望的奮力追趕著不屬於自己的，別人的美好⋯⋯

9.每種身型都有各自的優點，都該被看到。不再作無謂的比較，反而更能珍惜自己現有的一切。

10.與其和擁有那些符合不知道是誰訂出的什麼超高標審美數字，然後還是看自己超不順眼的哀傷狀態比起來，我寧可照自己的標準生活，在照鏡子時看自己越看越歡喜。

11.減肥沒有你想像中那麼痛苦，做什麼都半吊子的人才最痛苦。

12.與人為善，放下自己也放過别人。

13.不再追求完美，專注於成為自己更好的版本。

14.穿得隨便，人們只記得衣服。穿得講究，人們會記住衣服裡的女人。

15.在滿心期待别人的救贖前，先救援自己吧！不管結果怎麼樣，自己不先努力，最終，誰也救不了誰。生存，從來都不是件簡單的事。

16.學習懂得用溝通來解決問題，心裡有了委屈就說出來～自己憋在心裡，或者暗地裡詆毀對方，往往只是兩敗俱傷！

17.大方承認自己的不足，開心表達對別人的佩服。

18.輕而易舉得來的，總有一天，是輕而易舉的就被拿走的！拚過命去捍衛的，才會讓你找出辦法，長久留住，沒有誰可以拿的走！

19.努力就一定會有收穫嗎？關於這個問題，我其實是這樣回答自己的～努力，是為了證明自己有好好的活過！

20.人難免有情緒，不用壓抑，但絕對不要用憤怒來折騰自己。情緒湧上來時，深深吸口氣，轉頭喝罐水注意，我說的是一罐水，750ml那樣的一整罐！慢慢喝完後，剛剛的那一股很想要生氣的感覺就會突然消散了。而且多喝水還會變漂亮，你說，多好。

※BY DANIEL KU



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