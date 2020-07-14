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全智賢「亂髮」登封臉被遮一半　網卻大讚：女王氣場擋不住！

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記者王則絲／台北報導

韓女星全智賢在生下兩個孩子後戲劇作品產量並不多，但還是不減女王氣場，依舊名列一線女星，今年以來則越趨活躍了起來，不只代言多家服裝，還獲邀擔任Alexander McQueen的南韓區代言人，近期更是華麗登上韓版《W》8月號封面，一張亂髮遮面的黑白大特寫被粉絲們大讚：「強大氣場擋不住！」

全智賢近期不僅為南韓本地服裝品牌拍攝笑料十足的廣告，日前為佐丹奴拍攝的一系列形象，也被譽為「把三百元衣服穿出三千元高級感」；戲劇方面則於今年《屍戰朝鮮》第二季中驚喜露面，並預計參與第三季的拍攝，2020下半年也有一部攜手男神朴敘俊主演的新劇《智異山》將上檔，都令粉絲們相當期待。

甫才接下Alexander McQueen品牌大使一角，全智賢便穿上品牌2020秋冬系列的黑、白兩套禮服，出鏡此次的封面大片，本就十分高挑的她，在生完孩子後身材也沒有絲毫走樣，穿上這身鏤空黑色紗裙禮服，以及襯衫式的白色短洋裝，一點都不輸給秀場上的模特兒。

本次公開的三版封面中，這張黑白的巨大特寫被網友們封為最「絕」的一張，雖然一頭亂髮幾乎遮住半張臉，但是光靠銳利眼神便傾洩出龐大氣場，頗有帥氣、霸道的氛圍，令粉絲們大讚：「擋不住高貴氣質！」、「女王駕到。」如果今天亂髮後的臉龐不是全智賢，可能就不是這麼回事了。

▲全智賢登封。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢登封。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢拿下Alexander McQueen南韓區代言人。（圖／翻攝自IG@alexandermcqueen）

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關鍵字：

全智賢, 登封, 雜誌, 封面, Alexander McQueen, 代言, W
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