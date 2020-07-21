這樣看電影太享受！桃園首間「新光影城」5大特色　無印自動販賣機也有

搶先水族館Xpark、和逸桃園館CozziBlu開幕的「桃園新光影城」，在開幕之前搶先釋出內部空間，以6,800坪目前全台最大新光影城的大坪數空間、共5層樓，分成商場與影城，打造一間可以一次滿足吃喝玩樂的新據點，不僅距離高鐵站只要徒步約10分鐘，距離逛街地標華泰名品城也僅一條馬路的距離，成為久沒大動作的青埔商圈今年暑假的首發亮點。

近5千坪影城空間成為影迷疫情後最想朝聖地標



桃園首間新光影城最大的亮點當然就是影廳本身啦！這次的戲院部分分布在3-5樓，佔地4,800坪，首先來到售票大廳，低調棕色調的挑高空間營造出一種歐美車站大廳的感覺，電影時刻表還特別以時刻表方式設計，依序更換。消費者除了可以直接向售票員購票，其實新光影城也鼓勵大家下載專屬APP，使用科技訂購票券，可以生成QRcode，或是使用售票機訂購，就連進入影廳都一改過去有專人驗票的關卡，直接像捷運站自動逼卡閘門一樣，可透過票券自行進入，非常便利。

影廳前的零食、飲料享不盡

零食商店



首先進到大廳，在售票櫃台斜對面就是零食商店，不僅有米奇造型的爆米花桶，還有特別呼應Xpark設計的鯨鯊爆米花紙桶，同時也有一面零食牆會與外來品牌合作，首波就引進深夜裡的法式甜點的餅乾零嘴；看電影除了爆米花，桃園新光影城也打造一面現裝糖果牆，兩排的透明糖果罐，可以自行選擇想要吃的糖果承裝，讓購買體驗更有趣。

可樂造型機

飲品的部分，首先是特別請可口可樂獨家打造的造型飲料機，3台飲料機分別用經典可樂、可樂Zero、雪碧的外型包裝，讓人裝汽水，也想順便打卡，別忘了紙杯也特別印製今年才推出的台灣城市杯設計。另外也與去年在台北信義區開幕的WAT瓶裝雞尾酒為影城設計4款獨家口味，不僅可以單買調酒，也可以到調酒台倒進紙杯搭配通寧水等特調出自己喜歡的口味。

無印良品自動販賣機



接著走到另一頭則是今年無印良品才引進台灣的自動販賣機，分別是零食機與咖啡機，不僅是全桃園首間，咖啡機的部分更是全台首間。

海尼根首間影城酒吧

再往影廳方向走，則是海尼根在影城內開設的首間酒吧，創下全台首間影城酒吧的大亮點，這間酒吧一邊是可以看到bartender現拉啤酒的畫面，對面則是以海尼根經典黑、綠混搭的座位區，讓大家在等待電影播映前可以在這裡吃點零食，喝點小酒，享受chill的娛樂時光。

貼心提醒：這裡購買的爆米花與軟性飲料皆可憑發票無限享用。

5大獨創超高級影廳



接著影廳的部分，桃園新光影城共有12間影廳，可容納30-367人不等，其中5廳各有專屬特色：

全台首間杜比影院

新光影城特別攜手杜比實驗室打造的全台首座影廳，更是影城中最大間的影廳，可容納367人，以4K雙雷射的高畫質畫面搭配全景聲沉浸式音效，讓視覺、聽覺一次享受，在台灣就能感受好萊塢流行的視聽享受。但是這間讓影迷們期待值破表的影廳因為肺炎疫情關係，目前進度卡關，所以尚未確定開幕時間，讓人必須先再忍忍。

桃園首間LUXE A RealD Experience影廳



桃園首間RealD影廳，使用品牌的終極銀幕，是全台LUXE影廳中最完整的設計，寬17公尺、高7公尺的曲面螢幕搭配雙倍光效的3D效果，讓電影播放時的震撼加倍，同時這裡可容納多達322人，來到這裡可以發現第8排是紅色沙發，這是影城特別針對雙人設計，不論是姊妹、情侶都可以選擇這排，因為這裡的沙發是雙人大小設計，讓觀影時的過程更寬敞舒適不，同時排數也是最佳的觀賞距離。目前這個雙人影座共有6間影廳有推出，下次若有機會到5-8、11、12影廳，不妨可以選這裡的座位。

全球首間B.O.X Sealy席伊麗廳



以新光影城自創的B.O.X影廳品牌，顧名思義就是Beyond Our eXpectation，首先這個全球首間與許多五星級飯店都會選用的席伊麗床墊取代影廳的原有坐席，共有38席從澳洲原裝進口的電動彈簧床，每區座位都是兩張獨立單人床合併，所以避免與陌生人同區，這一間影廳的販售方式會是雙人套票販售。你可以躺在電動床上調整想要的支撐程度，彷彿在家中床上的沙發馬鈴薯般，自在看電影。

全球首間B.O.X Osim天王廳



Osim著名的4手天王椅，大家應該都不陌生，這次新光影城特別與Osim合作，引進30張天王按摩椅成為觀影時的座位，使用Osim開發的AI科技精準偵測每位消費者的身形，在看電影的同時可以開啟想要的按摩模式，不僅娛樂自己，同時也達到舒壓放鬆目的。而且座位旁還提供毛毯與拖鞋，讓人宛如在飛機商務艙般舒適。

365天動漫專屬影廳



影廳如果不像上面幾間以座位、螢幕作為特色，那還能怎樣成為亮點呢？新光影城別出心裁看準動漫市場，打造全台唯一365天專門播放動漫電影的B.O.X ACG動漫影廳，更會隨著每一次上映的動漫主題檔期，融入相關的週邊商品，首波就是由賈靜雯配音的《角落小夥伴電影版》，在影廳的隨機座位會放上故事中角色的絨毛玩偶，讓大家有玩伴可以一起觀賞電影，若是想購買，也可以到2樓的句商店購買。

各影廳門票



杜比影院 NT$400

LUXE A RealD Experience影廳 NT$330

B.O.X Sealy席伊麗廳 NT$800

B.O.X Osim天王廳 NT$800

B.O.X ACG動漫劇場 NT$300

一般2D影廳 NT$300

千坪商場進駐數十間餐飲品牌



雖然看完影廳的部分就已經覺得桃園全新的新光影城期待指數破表，每一個亮點都強大到不行，但你以為只有這樣嗎？畢竟老闆當然不只有戲院這麼簡單，有許多天馬行空的想法想在這間影城實踐，讓大家不是只有買門票看電影就結束了。1、2樓的商場部分也有許多讓人期待的驚喜藏在其中。兩層樓共佔2,000坪，共有40間品牌進駐，其中約有25-30間為餐飲品牌，分成台北來的人氣排隊名店、桃園在地特色店家以及其它特殊店型。

自家電影周邊商店引進全亞洲最大蜘蛛人Funko



首先絕對不能錯過的就是新光影城自有品牌「句商店」，專門販售電影授權週邊商品，門口擺放全亞洲最大的Funko蜘蛛人雕像，高達200公分，絕對成為影城中的打卡亮點，同時今年適逢玩具總動員25週年、哆啦A夢50週年，品牌特別引進相關的周邊商品，就連五月天過去推出的3D電影《五月天人生無限公司》專屬周邊也一併引進。但這裡還有一區亮點是呼應Xpark，特別與迪士尼合作，推出一區小美人魚周邊專區，將小美人魚的大型抱枕、包包、文具，Funko公仔一次納入。

影城限定海洋風美食



美食的部分，坦白說沒有特別從這裡起家的首間餐廳，大多都是大家耳熟能詳的餐飲品牌，但別以為太熟悉就擔心沒亮點，這次進駐桃園新光影城，有許多品牌特別推出獨家菜單，大多同樣呼應隔壁的Xpark，以海鮮為主題，其中由棒棒堂成員阿緯引進的點點心就特別將店舖牆面融入藍色海洋元素，更推出獨家的芋泥企鵝包，小巧的包子撕開來，就是綿密的芋泥內餡。德州鮮切牛排（Texas Roadhouse）則將經典美式西部牛仔店裝風格融入攜手藝術家David Carter打造的桃園特色壁畫，將桃花、石門水庫、桃園機場代表意象置入店中。另外目前尚未公開的全台首間繼光香香雞 x Tplus手搖茶飲聯名店也將獨創手搖茶飲配上炸雞的全新吃法，讓人非常期待。

至於桃園在地品牌的部分，絕對不能不提到「隔壁老王」，起初從路邊攤起家，進駐到百貨商場中，特別針對桃園新光影城推出「龍蝦麵線」，將非常接地氣的台灣在地小吃配上肥美的進口龍蝦，一整碗端上桌就先吸引全桌矚目，Q彈肥嫩肉質搭配熟悉的台式麵線更是讓人意猶未盡。至於2Yum塗鴉吧則推出人魚雞蛋仔，在黑色的雞蛋仔餅皮中夾入牽絲的彩虹起司，並用美人魚尾巴裝飾，吸睛程度也不在話下。

桃園新光影城開幕資訊

地址：桃園市中壢區春德路107號

電話：03-287-3411

開幕日期：7月15日

時間：1-2樓商場 平日 11:00-21:00；假日 11:00-22:00

3-5樓影城 平日 首場場次時間前30分鐘；假日 首場場次時間前60分鐘

※BY WENDY CHEN



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