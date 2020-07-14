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「第一腿精」宣美下衣失蹤超性感　狂穿ZARA長靴打造驚人比例

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▲宣美 。（圖／翻攝自宣美IG）

▲南韓「第一腿精」宣美多次穿著ZARA長靴出鏡，打造超不科學神級長腿。（圖／翻攝自宣美IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星宣美日前帶來單曲《pporappippam》宣告回歸，「第一腿精」之名也再次掀起話題，伴隨回歸宣美在IG上頻頻放送露腿美照，只是眼尖一看，她多次穿著快時尚品牌ZARA長靴出鏡，靴長及膝仍是不減長腿威風，讓粉絲直呼：「最不科學美腿！」

▲宣美 。（圖／翻攝自宣美IG）

▲宣美穿著南韓服飾品牌MIMICAWE短袖搭配ZARA長靴收尾，靴長及膝，凡人的腿長實在難駕馭 。（圖／翻攝自宣美IG）

南韓女星宣美身高166cm，腿長就有105cm，因此得名「第一腿精」封號。時常在IG與粉絲分享穿搭的她，近期穿著南韓服飾品牌MIMICAWE短袖，黑紅撞色設計頗有衝突美，加上緊身與翻領剪裁勾勒，整體造型迎合宣美高挑身型展開。當然最顯眼的就是短褲下藏了一雙逆天等級長腿，腿型筆直之餘，宣美還以快時尚品牌ZARA長靴收尾，光是靴子長度就已經及膝，若非「第一腿精」根本駕馭不了。

其實宣美已經多次穿著該款長靴出鏡，換一身搭配，她運用丹麥品牌Ganni長版綁帶外衫打造「下衣失蹤」的視覺效果，與長靴呼應僅僅露出大腿部位仍是相當性感。而後中央的黑色皮帶更顯螞蟻腰身，最後拎上保加利亞小眾品牌By Far裸色腋下包，私服穿著相對親民卻不失星味，引發粉絲直呼：「不虧第一腿精」、「ZARA也能穿這麼美」、「宣美是穿衣範本。」

▲宣美 。（圖／翻攝自宣美IG）

▲宣美 。（圖／翻攝自宣美IG）

▲宣美再以Ann Demeulemeester白色長衫，又穿回長靴，可見喜愛度。（圖／翻攝自宣美IG）

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關鍵字：

宣美, 南韓, 腿精, pporappippam, ZARA, 快時尚
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