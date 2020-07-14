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穿比基尼背上爆「大膿痘」超NG！1招避免噁心痘痘來亂

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記者李薇／綜合報導

夏天正式到來，油性肌膚、劇烈運動、長時間處於悶熱環境工作的朋友肌膚容易出狀況，皮膚科醫師廖苑利指出，每到夏天除了曝曬變黑的問題外，最多就是屬於痘痘相關問題，人類皮膚毛囊遍佈全身，但許多人只注意到臉部，其實最容易長痘痘且也最難清理的部位在「後背處」，建議日常保養可以使用含有溫和酸類的乳液塗抹，不讓角質層過度累積，即可避免痘痘問題。

▲痘痘,保養,廖苑利。（圖／unsplash）

▲痘痘,保養,廖苑利。（圖／unsplash）

針對油性肌膚的族群，因肌膚容易分泌皮脂、加上角質代謝異常，又遇到天氣酷熱導致汗流浹背，較容易形成痘痘問題，若是問題較嚴重需要先行就醫，讓專業醫師評估整體狀況，並規劃治療方針，一般治療方式除了醫生開給的口服抗發炎藥物或是外用藥膏外，針對狀況較嚴重時，依照醫師處方服用口服A酸進行全面性改善。

與中性或是中性偏乾肌的女孩，在平常的肌膚保養，可以固定時間使用含有果酸及含有溫和酸類的乳液擦拭按摩並使肌膚吸收，避免角質層過度累積。

▲痘痘,保養,廖苑利。（圖／unsplash）

▲痘痘,保養,廖苑利。（圖／unsplash）

另外由於天氣炎熱盡量保持肌膚表面溫度過度升高，除了容易誘發皮脂腺分泌外「流汗」更是一大重點，汗腺分泌與堆積是形成痘痘的一大因素，建議在平常運動或是上班時，可多帶一件替換衣物，避免細菌與肌膚表面沾染進而形成痘痘問題，另外流汗後可使用毛巾儘速擦乾，減少汗水在肌膚上停留時間，也能減少肌膚產生問題的機率。

關鍵字：

痘痘, 保養, 廖苑利
fashion.net

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