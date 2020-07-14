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45歲林志玲嘟嘴賣萌網友讚爆　女神款墨鏡凡人也能駕馭

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▲▼林志玲 。（圖／翻攝chiling.lin IG）

▲林志玲戴浪琴表推出的15,300元墨鏡被網友讚美。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

上周林志玲驚喜現身台北電影獎頒獎典禮，今又分享向粉絲說早安的美照，只見她穿蕾絲衣，戴著大墨鏡，嘟嘟嘴賣萌，被網友一面倒讚美，其實志玲姐姐想宣傳的是她已代言15年的浪琴表（Longines）今年首度推出的太陽眼鏡，她所戴的貓眼款是不挑臉型、凡人都能駕馭的百搭款，定價15,300元。

▲▼ Longines Sunglasses 。（圖／公關照）

▲浪琴表女士太陽眼鏡，16,900元。（圖／浪琴表提供）

▲▼ Longines Sunglasses 。（圖／公關照）
▲浪琴表男士太陽眼鏡，16,100元。（圖／浪琴表提供）
 

從2005年擔任浪琴表代言人以來，林志玲的足跡遍布全球，常出席品牌在世界各地贊助的馬術活動，去年她結婚時也收到品牌特製對錶做為賀禮，顯見關係緊密。今年浪琴表與眼鏡公司Marcolin S.p.A.合作打造太陽眼鏡，共推出經典、傳統與運動3大系列，她一入手貓眼鏡框立可戴上，不忘標註品牌經典標語「Elegance is an attitude」（優雅是一種態度）。

▲▼林志玲 。（圖／翻攝chiling.lin IG）

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

▲林志玲佩戴的海瑞溫斯頓枕型切工極細微密釘鑲嵌鑽石耳環，約11,800,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）
 

林志玲的優雅形象在台北電影獎頒獎典禮上完美展現，當天她穿VALENTINO露美背禮服，搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）上千萬元的枕型切工極細微密釘鑲嵌鑽石耳環與鑽戒，再度展現女神風範。

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關鍵字：

林志玲, Longines, 浪琴表, 海瑞溫斯頓, Harry Winston
fashion.net

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