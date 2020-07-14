直播／PRADA最新男女裝今晚8點曝光　大手筆找5名藝術家拍預告片

▲PRADA發表2021年早春女裝與春夏男裝系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

各品牌的時裝秀最近輪番上陣，無奈疫情仍是全球問題，線上直播成了最佳呈現方式，台灣時間7月14日晚上8點，輪到PRADA發表2021年早春女裝與春夏男裝系列，透過螢幕反而沒有門檻，人人都能在第一時間見到最新設計。

▲PRADA 2021年早春女裝與春夏男裝將同時發表。（圖／品牌提供）

新系列尚未曝光，PRADA先釋出5段短短的預告影片，由曾為PRADA廣告掌鏡的攝影師Willy Vanderperre、美國藝術家Martine Syms、波蘭籍攝影師Joanna Piotrowska、德國攝影師Juergen Teller、美國影像創作家Terence Nance，各自以不同觀點創作出畫面，也許可以從其中找到新裝的蛛絲馬跡。

▲PRADA找來多名藝術家，拍攝預告影片。（圖／翻攝PRADA官網）

PRADA的2021年早春女裝與春夏男裝，將在台灣時間7月14日晚上8點釋出，記得回到這裡收看，吸取最新時尚養分。

7月14日晚上6點，則有MSGM的2021年早春女裝與春夏男裝直播發表，從邀請函的照片上，可以看見美麗的紫、粉橘色天空，與前方鮮豔的花朵，希望強調希望、陪伴等正面能量，好好迎接2021年的嶄新系列。

▲MSGM將發表2021年早春女裝與春夏男裝系列。（圖／翻攝MSGM IG）