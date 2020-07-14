fb ig video ETtoday search mobile

直播／PRADA最新男女裝今晚8點曝光　大手筆找5名藝術家拍預告片

>

▲PRADA發表2021年早春女裝與春夏男裝系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

各品牌的時裝秀最近輪番上陣，無奈疫情仍是全球問題，線上直播成了最佳呈現方式，台灣時間7月14日晚上8點，輪到PRADA發表2021年早春女裝與春夏男裝系列，透過螢幕反而沒有門檻，人人都能在第一時間見到最新設計。

▲PRADA、MSGM 2021春夏秀。（圖／翻攝PRADA官網、MSGM IG）

▲PRADA 2021年早春女裝與春夏男裝將同時發表。（圖／品牌提供）

新系列尚未曝光，PRADA先釋出5段短短的預告影片，由曾為PRADA廣告掌鏡的攝影師Willy Vanderperre、美國藝術家Martine Syms、波蘭籍攝影師Joanna Piotrowska、德國攝影師Juergen Teller、美國影像創作家Terence Nance，各自以不同觀點創作出畫面，也許可以從其中找到新裝的蛛絲馬跡。

▲PRADA、MSGM 2021春夏秀。（圖／翻攝PRADA官網、MSGM IG）

▲PRADA、MSGM 2021春夏秀。（圖／翻攝PRADA官網、MSGM IG）

▲PRADA、MSGM 2021春夏秀。（圖／翻攝PRADA官網、MSGM IG）

▲PRADA找來多名藝術家，拍攝預告影片。（圖／翻攝PRADA官網）

PRADA的2021年早春女裝與春夏男裝，將在台灣時間7月14日晚上8點釋出，記得回到這裡收看，吸取最新時尚養分。

7月14日晚上6點，則有MSGM的2021年早春女裝與春夏男裝直播發表，從邀請函的照片上，可以看見美麗的紫、粉橘色天空，與前方鮮豔的花朵，希望強調希望、陪伴等正面能量，好好迎接2021年的嶄新系列。

▲PRADA、MSGM 2021春夏秀。（圖／翻攝PRADA官網、MSGM IG）

▲MSGM將發表2021年早春女裝與春夏男裝系列。（圖／翻攝MSGM IG）

關鍵字：

直播, PRADA, 2021SS, MSGM
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

水象星座七月愛情運勢！天蠍與同事可能變床伴 歐米茄海馬經典潛水錶與時俱進　亮色出擊更年輕 日本推隨身「口袋冷氣」圓了現代人的夢！「穿」在身上就能降溫 3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回 GD聯名藤原浩再出「小鐵夾」！等著被天價嚇破膽　升級版雛菊球鞋也曝光 日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10 日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面