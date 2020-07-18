嬰兒與萌寵專屬！日本正夯粉嫩「水晶球印泥」永遠珍藏寶貝的小手

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留下新生寶寶的手印是不少家長的慣例，不僅能在孩子長大後好好回顧一番，也是別具意義的紀念品。現在日本推出一款粉嫩「水晶球印泥」，除了新生兒能使用，連萌寵的掌印也能完美複製下來，絕對是最美好的珍藏！

▲日本粉嫩「水晶球手掌印泥」引發討論，水晶球般的夢幻造型下藏著珍貴的掌印。（圖／翻攝自產品官網）

日本近期推出一款粉嫩配色的印泥，共有櫻花粉以及水藍雙色，外觀小巧大約13.2cm X13.5 cm，一手就能輕鬆掌握。宛如水晶球一般的圓潤造型內，暗藏了一大一小的精緻櫻花樹，唯美到仿佛下秒就有花瓣要掉落，藍色則是設計為雪地松樹，根據不同喜好都能找到屬於自己的一款。

▲不光是新生兒的手掌模樣能被完美複製，連家中小型萌寵也能使用。（圖／翻攝自產品官網）

不過這款印泥的真正功用還在後頭，只要把新生嬰兒的手掌輕輕放上，就能完美還原掌印，保存在其中就像紀念品一般，且不受時間推移而改變。當然除了寶寶之外，還能夠收藏自家萌寵的掌印，像是貓咪的肥肥肉墊或是小狗的手掌，印上去之後一旁還能擺放照片，再裝上透明罩子保存，無疑是最美好的收藏。

▲南韓設計師Chieun Jang等人設計了一款「絕美禮物驗孕棒」，懷孕後蝴蝶結與十字結合會化作禮物形狀，暗喻寶寶就是最美好的禮物 。（圖／翻攝自產品官網）

暖心的禮物不止於此，南韓設計師Chieun Jang等人設計了一款「絕美驗孕棒」，注入了純潔白與夢幻的淡粉色系，光是外觀就擄獲大批粉絲。而檢驗是否懷孕的空白格上方更打了一條蝴蝶結，看似不明所以，不過只要測試確定懷孕後，空白格會慢慢浮現出十字圖案。這時才終於揭曉謎題，原來蝴蝶結與十字結合會化作禮物形狀，象徵肚子裡的寶寶就是最美好的驚喜，簡單設計卻暗藏洋蔥。

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