雅頓膠囊90顆5500元➔1888元！根本臉部小熨斗　全球熱銷7.3億顆

▲伊麗莎白雅頓是美容膠囊的先驅者。（圖／elizabetharden IG）



記者李薇／綜合報導

提到伊麗莎白雅頓（Elizabeth Arden），許多人最有印象的是膠囊保養，一次一顆相當方便，而且很「保鮮」，這種膠囊型精華是雅頓在1990年代推出，期間歷經多次改版，有了現在的樣貌，創下平均每秒賣出4顆、熱銷超越7.3億顆的驚人紀錄，購物網站「Her和她」推出「雅頓超進化黃金導航臉部膠囊」90顆，原價5500元、特價1888元，價格真的很殺。

▲伊麗莎白雅頓超進化黃金導航臉部膠囊90顆，原價5500元、特價1888元。點我購買。

雅頓旗下的「超進化黃金導航臉部膠囊」不僅賣出好成績，更是很多人童年的回憶，許多女孩都是從小看媽媽用到大，一顆小小的精華球捏破之後，可以直接塗抹在臉部肌膚，隔天就可以呈現出細緻完美的膚況。

▲小小一顆創下銷售佳績。（圖／elizabetharden IG）



超進化黃金導航臉部膠囊之所以可以熱賣30年，是因為裡面的複合成分多重又有效，包括超進化分子釘複合科技、海茴香植萃、草本複方科技、山茶花油、維他命A、B、D、E與Omega 3、6、9等等，塗抹在臉部之後，細緻的精華油質地可以快速被肌膚吸收，隔天能夠重現細緻、絲滑的肌膚狀態。

除了擁有多重有效成分，更是不含香精、防腐劑，採環保自然分解材質，而且小小一顆膠囊非常適合旅遊攜帶，隨身帶著完全不佔空間，隨時隨地都可以輕鬆保養，呵護肌膚，用完真的立刻有感，不但吸收程度很快，更是被譽為是「小熨斗」，臉部的細紋能夠被撫平，重現細緻平滑，同時可以保濕潤澤，澎潤又飽滿，呈現年輕細緻的好膚質。

▲出門也好攜帶的雅頓膠囊。（圖／elizabetharden IG）



「Her和她」推出「超進化黃金導航臉部膠囊」90顆，原價5500元、優惠價1888元，相當於每顆才20元，每天省一杯飲料錢，輕輕鬆鬆就可以搞定臉部肌膚的保養，擁有超厲害美肌。

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